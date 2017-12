Ivana Figueiras mostró una foto en ropa interior, con y sin Photoshop

Fotos Ivana Figueiras.

-

Ivana Figueiras compartió en su cuenta de Instagram dos fotos que le valieron la admiración de sus seguidores y sobre todo, de la platea masculina.

La bella modelo publicó una foto en topless y colaless, con un gorrito navideño. Luego mostró la misma foto, pero aclaró que no había utilizado retoques.

"Expectativas vs. Realidad. Sin Photoshop, dejate de joder ni yo me lo creí", escribió Ivana, mostrando su figura cien por ciento natural. Los comentarios, a favor por supuesto, no tardaron en llegar.