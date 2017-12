U2 sorprendió a fans al cantar 'a la gorra' en un subte

Fotos CAPTURA DE VIDEO

Hoy 16:03 -

Los pasajeros del metro de Berlín se llevaron una gran sorpresa al bajar del tren y encontrarse con Bono y The Edge, cantante y guitarrista de U2, haciendo un show 'a la gorra'.

Acompañado sólo por una guitarra acústica, el cantante irlandés interpretó el "Get out of your own way", el tercer single de su nuevo disco, Song of experience, que fue lanzado el primero de diciembre y es el décimo cuarto de la carrera del grupo. Además, tocaron "Sunday Bloody Sunday" y "One", canciones que fueron escritas en esa ciudad.

