CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 8 de Diciembre 2017
A LAS 21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS.
Por El Liberal
08/12/2017 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 SORTEO DE HAMBURGO
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA
DE TODOS LOS TIEMPOS
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)
00.30 #HASHTAGVIAJEROS
00.40 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
18.00 TODAS LAS TARDES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 LA VIDA DE LOS PÁJAROS
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 COCINEROS DE NOCHE
CANAL 13
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.30 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE
14.00 NOTICIERO 7 - (1ª EDICIÓN)
15.00 ANIMALANDIA
15.30 BÁSQUET POR EL 14: DEF.
DEL SUD VS. VILLA MERCEDES
17.00 OTRA CANCHA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PAYE
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 EN VIAJE
21.30 NOTICIERO 7 - (2ª EDICIÓN)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
CANAL 4
14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO
FUTBOL
16.30 BMX SANTIAGO
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 FUTSAL
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN
CENTRAL
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
07.58 LOS ANDERSSON EN GRECIA
09.51 MÁS ALLÁ DE LOS SUEÑOS
12.03 ANTES DE PARTIR
13.55 LARRY CROWNE. EL AMOR LLAMA DOS
VECES
15.47 ESTE CUERPO NO ES MÍO
17.45 ENAMORÁNDOME DE MI EX
20.06 LA CASA DEL LAGO
22.00 ANTES DE PARTIR
23.51 ZONA DE MIEDO
TCM
06.50 LA PANTERA ROSA
07.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
07.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
08.12 LA NIÑERA
08.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
09.54 LA NIÑERA
10.20 RÍO BRAVO
12.58 ¿Y DÓNDE ESTA EL PILOTO? II
14.34 SUEÑOS DE AMOR
16.34 EL AMOR CUESTA CARO
18.21 MISS SIMPATÍA
20.22 LOCADEMIA DE POLICÍA 2
22.00 UNA PAREJA EXPLOSIVA
23.50 ¿Y DÓNDE ESTA EL PILOTO? II
TNT
06.59 EL AMOR CUESTA CARO
08.51 PAPÁ SE VOLVIÓ LOCO
10.35 POLICÍAS DE REPUESTO
12.42 RALPH, EL DEMOLEDOR
14.34 UNA PAREJA EXPLOSIVA
16.33 MONSTERS UNIVERSITY
18.29 EL LLANERO SOLITARIO
21.25 FECHA 12 - SUPERLIGA 2017/2018
23.30 BUENOS VECINOS
01.26 EVERLY. IMPLACABLE Y
SPACE
06.00 EL IMPLACABLE
07.50 EL JUEZ
09.50 EL DEMOLEDOR
12.05 CONDENA BRUTAL
14.20 COBRA
16.01 LA ESTAFA MAESTRA
18.12 RÁPIDO Y FURIOSO
20.17 VENGANZA EN LA PRISIÓN
22.00 OUIJA
23.41 EL DESTINO FINAL 4
CINECANAL
09.00 STAR FILES
09.10 LOS TRES MOSQUETEROS. SALVANDO
LA CORONA
10.10 AGUA PARA ELEFANTES
12.20 CHRISTMAS UNDER WRAPS
14.00 YO, ROBOT
16.05 EL GATO CON BOTAS
17.45 CREPÚSCULO - LA SAGA - ECLIPSE
19.55 RANGO
22.00 YO ANTES DE TI
SONY
06.00 TEEN WOLF
07.00 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
15.00 TEEN WOLF
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
A DÓNDE IR
LA POSTA
RUTA 34 Y AVDA. SAN MARTÍN,
BELTRÁN)
+HOY, A LAS 22, LOS KIJANOS, EL
PULPO HEREDIA, Y EL DJ OMAR.
CLUB HURACÁN
(ROCA Nº 135)
+MAÑANA, A PARTIR DE LAS 22,
“PEÑA DEL ENCUENTRO”. ACTUARÁN
“DEMI” CARABAJAL, ENRIQUE
MARQUETTI, METACHANGO,
ALE CARABAJAL 4TETO, ULTRAVIOLETA
Y LA PAISANADA.
CINE TEATRO RENZI
(BESARES 151)
+LUNES 11, A LAS 21, GALA DE FIN
DE AÑO, PURA CANDELA. ACADEMIAS
INVITADAS.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+VIERNES 15, PEÑA “LA LUGAREÑA”.
ACTUARÁN PABLO CARABAJAL
Y SANAVIRONES, MANUEL
VILLARREAL, ALE CARABAJAL
4TETO, KIKE OYOLA, CÓNDOR
LÓPEZ, LUCAS CÁCERES Y AVENIDA
FOLK.
CASA DEL BICENTENARIO
(PARQUE AGUIRRE)
HASTA EL 17, DE 9 A 12 Y DE 18 A
21, INSCRIBEN, EN FORMA GRATUITA
PARA EL PRE FESTIVAL
BARADERO 2018. POR INFORMES,
LLAMAR AL 3854283047.
LA SELECCIÓN PARA EL PRE BARADERO
2018 SE REALIZARÁ EL
17, DESDE LAS 10.
CINES
SUNSTAR
GUERRRA DE PAPÁS 2
(2D): COMEDIA (ATP)
08/12 -10/12- 15:00 (Cast) 17:30
(Cast) 20:00 (Cast)
LA LIGA DE LA JUSTICIA
(2D): CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN
(+ 13 AÑOS) HOY AL 09/12-22:30
(subt) 01:00 (Subt)
EL HIJO DE PIE GRANDE
(3D): AVENTURA, ANIMACIÓN
(ATP) 08/12 -10/12-14:30 (Cast) 17:00
(Cast) 19:30 (Cast)
LA LIGA DE LA JUSTICIA
(3D): CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN
(+ 13 AÑOS) HOY AL 09/12-22:00
(Subt) 00:30 (Subt)
FELIZ DÍA DE TU MUERTE
(2D): TERROR (ATP)
08/12 -10/12- 15:30 (Cast) 18:00
(Cast) 20:10 (Cast) 22:30 (subt)
00:40 (Subt)
LA BATALLA DE LOS SEXOS
(2D): COMEDIA (+ 13 AÑOS)
08/12 - 10/12-15:00 (Subt) 17:40
(Subt)
EL IMPLACABLE (2D)
SUSPENSO, ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
HOY AL 13/12 -20:15 (Subt)
LA POSESIÓN DE VERÓNICA
(2D): TERROR (+ 16 AÑOS)
HOY AL09/12-22:35 (Subt) 00:50
(Subt)
LA ESTRELLA DE BELÉ N
(2D): AVENTURA, ANIMACIÓN
(ATP) 08/12 -10/12-14:15 (Cast) 16:15
(Cast) 18:15 (Cast) 20:15 (Cast)
EN DEFENSA PROPIA (2D):
SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY AL09/12-22:15 (Subt) 00:25
(Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
LIGA DE LA JUSTICIA APTA
13 AÑOS (EN COMPAÑÍA DE PADRE
O TUTOR)Castell.2D - 17:30 - 22:40
(TODOS LOS DÍAS)
Castell.3D 20:00- (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/
LEYENDA CASTELLANO 2D 18:20-
22:30 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
FELIZ DÍA DE TU MUERTE
APTA 13 AÑOS (EN COMPAÑÍA DE
PADRE O TUTOR) CASTELLANO 2D
20:30 - 23:00 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
LA ESTRELLA DE BELÉN ATP
ESTRENO CASTELLANO 2D 17:10 -
19:00 - 21:00 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
Venta anticipada
STAR WARS VIII: LOS ÚLTIMOS
YEDI ESTRENO 14-12-2017
CASTELLANO 2D - 16:50 - 22:50
(TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 19:50- (TODOS
LOS DIAS)
Lunes, martes y miércoles $65