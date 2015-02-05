CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 8 de Diciembre 2017

A LAS 21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS.

08/12/2017 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 SORTEO DE HAMBURGO

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA

DE TODOS LOS TIEMPOS

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)

00.30 #HASHTAGVIAJEROS

00.40 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

18.00 TODAS LAS TARDES

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 LA VIDA DE LOS PÁJAROS

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 COCINEROS DE NOCHE

CANAL 13

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.30 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE

14.00 NOTICIERO 7 - (1ª EDICIÓN)

15.00 ANIMALANDIA

15.30 BÁSQUET POR EL 14: DEF.

DEL SUD VS. VILLA MERCEDES

17.00 OTRA CANCHA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PAYE

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 EN VIAJE

21.30 NOTICIERO 7 - (2ª EDICIÓN)

22.30 ESTUDIO ABIERTO

CANAL 4

14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO

FUTBOL

16.30 BMX SANTIAGO

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 FUTSAL

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR

PELÍCULAS

CINEMAX

07.58 LOS ANDERSSON EN GRECIA

09.51 MÁS ALLÁ DE LOS SUEÑOS

12.03 ANTES DE PARTIR

13.55 LARRY CROWNE. EL AMOR LLAMA DOS

VECES

15.47 ESTE CUERPO NO ES MÍO

17.45 ENAMORÁNDOME DE MI EX

20.06 LA CASA DEL LAGO

22.00 ANTES DE PARTIR

23.51 ZONA DE MIEDO

TCM

06.50 LA PANTERA ROSA

07.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

07.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

08.12 LA NIÑERA

08.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

09.54 LA NIÑERA

10.20 RÍO BRAVO

12.58 ¿Y DÓNDE ESTA EL PILOTO? II

14.34 SUEÑOS DE AMOR

16.34 EL AMOR CUESTA CARO

18.21 MISS SIMPATÍA

20.22 LOCADEMIA DE POLICÍA 2

22.00 UNA PAREJA EXPLOSIVA

23.50 ¿Y DÓNDE ESTA EL PILOTO? II

TNT

06.59 EL AMOR CUESTA CARO

08.51 PAPÁ SE VOLVIÓ LOCO

10.35 POLICÍAS DE REPUESTO

12.42 RALPH, EL DEMOLEDOR

14.34 UNA PAREJA EXPLOSIVA

16.33 MONSTERS UNIVERSITY

18.29 EL LLANERO SOLITARIO

21.25 FECHA 12 - SUPERLIGA 2017/2018

23.30 BUENOS VECINOS

01.26 EVERLY. IMPLACABLE Y

SPACE

06.00 EL IMPLACABLE

07.50 EL JUEZ

09.50 EL DEMOLEDOR

12.05 CONDENA BRUTAL

14.20 COBRA

16.01 LA ESTAFA MAESTRA

18.12 RÁPIDO Y FURIOSO

20.17 VENGANZA EN LA PRISIÓN

22.00 OUIJA

23.41 EL DESTINO FINAL 4

CINECANAL

09.00 STAR FILES

09.10 LOS TRES MOSQUETEROS. SALVANDO

LA CORONA

10.10 AGUA PARA ELEFANTES

12.20 CHRISTMAS UNDER WRAPS

14.00 YO, ROBOT

16.05 EL GATO CON BOTAS

17.45 CREPÚSCULO - LA SAGA - ECLIPSE

19.55 RANGO

22.00 YO ANTES DE TI

SONY

06.00 TEEN WOLF

07.00 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES

15.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES

A DÓNDE IR

LA POSTA

RUTA 34 Y AVDA. SAN MARTÍN,

BELTRÁN)

+HOY, A LAS 22, LOS KIJANOS, EL

PULPO HEREDIA, Y EL DJ OMAR.

CLUB HURACÁN

(ROCA Nº 135)

+MAÑANA, A PARTIR DE LAS 22,

“PEÑA DEL ENCUENTRO”. ACTUARÁN

“DEMI” CARABAJAL, ENRIQUE

MARQUETTI, METACHANGO,

ALE CARABAJAL 4TETO, ULTRAVIOLETA

Y LA PAISANADA.

CINE TEATRO RENZI

(BESARES 151)

+LUNES 11, A LAS 21, GALA DE FIN

DE AÑO, PURA CANDELA. ACADEMIAS

INVITADAS.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+VIERNES 15, PEÑA “LA LUGAREÑA”.

ACTUARÁN PABLO CARABAJAL

Y SANAVIRONES, MANUEL

VILLARREAL, ALE CARABAJAL

4TETO, KIKE OYOLA, CÓNDOR

LÓPEZ, LUCAS CÁCERES Y AVENIDA

FOLK.

CASA DEL BICENTENARIO

(PARQUE AGUIRRE)

HASTA EL 17, DE 9 A 12 Y DE 18 A

21, INSCRIBEN, EN FORMA GRATUITA

PARA EL PRE FESTIVAL

BARADERO 2018. POR INFORMES,

LLAMAR AL 3854283047.

LA SELECCIÓN PARA EL PRE BARADERO

2018 SE REALIZARÁ EL

17, DESDE LAS 10.

CINES

SUNSTAR

GUERRRA DE PAPÁS 2

(2D): COMEDIA (ATP)

08/12 -10/12- 15:00 (Cast) 17:30

(Cast) 20:00 (Cast)

LA LIGA DE LA JUSTICIA

(2D): CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN

(+ 13 AÑOS) HOY AL 09/12-22:30

(subt) 01:00 (Subt)

EL HIJO DE PIE GRANDE

(3D): AVENTURA, ANIMACIÓN

(ATP) 08/12 -10/12-14:30 (Cast) 17:00

(Cast) 19:30 (Cast)

LA LIGA DE LA JUSTICIA

(3D): CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN

(+ 13 AÑOS) HOY AL 09/12-22:00

(Subt) 00:30 (Subt)

FELIZ DÍA DE TU MUERTE

(2D): TERROR (ATP)

08/12 -10/12- 15:30 (Cast) 18:00

(Cast) 20:10 (Cast) 22:30 (subt)

00:40 (Subt)

LA BATALLA DE LOS SEXOS

(2D): COMEDIA (+ 13 AÑOS)

08/12 - 10/12-15:00 (Subt) 17:40

(Subt)

EL IMPLACABLE (2D)

SUSPENSO, ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

HOY AL 13/12 -20:15 (Subt)

LA POSESIÓN DE VERÓNICA

(2D): TERROR (+ 16 AÑOS)

HOY AL09/12-22:35 (Subt) 00:50

(Subt)

LA ESTRELLA DE BELÉ N

(2D): AVENTURA, ANIMACIÓN

(ATP) 08/12 -10/12-14:15 (Cast) 16:15

(Cast) 18:15 (Cast) 20:15 (Cast)

EN DEFENSA PROPIA (2D):

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL09/12-22:15 (Subt) 00:25

(Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

LIGA DE LA JUSTICIA APTA

13 AÑOS (EN COMPAÑÍA DE PADRE

O TUTOR)Castell.2D - 17:30 - 22:40

(TODOS LOS DÍAS)

Castell.3D 20:00- (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/

LEYENDA CASTELLANO 2D 18:20-

22:30 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

FELIZ DÍA DE TU MUERTE

APTA 13 AÑOS (EN COMPAÑÍA DE

PADRE O TUTOR) CASTELLANO 2D

20:30 - 23:00 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

LA ESTRELLA DE BELÉN ATP

ESTRENO CASTELLANO 2D 17:10 -

19:00 - 21:00 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

Venta anticipada

STAR WARS VIII: LOS ÚLTIMOS

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CASTELLANO 3D 19:50- (TODOS

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