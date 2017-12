FÚNEBRES | 8 de Diciembre de 2017

08/12/2017 -

FALLECIMIENTOS

Nahuel Benjamín Agüero

Romelia Sayago

Sepelios Participaciones

AGÜERO, NAHUEL BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. Su madre Ivana, sus hnos. Miguel, Cristian, y Ian participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de los Flores. Serv. Soc. Amparo SRL EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BEGGERE, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/17|. "Señor, dale paz en tu Reino". Narda y Raúl Ayuch participan su fallecimiento y acompañan a sus amigos Marta y Jorge Teves.

OLIVERA, ENRIQUE GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. Dr. Julián Alberto Serrano, su esposa Ana María Asencio, sus hijos Joaquin, Josefina, Julian y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de su colea y amigo Quito y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

OLIVERA, ENRIQUE GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. Laboratorio de Bacteriología y Micología Clínica, Dr. Julian A. Serrano, Dra. Adriana González, Dr. Matías Serrano y personal del Laboratorio participan con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Quito Olivera y acompañan a sus familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

OLIVERA, ENRIQUE GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. Sus colegas, Dra. Virginia De Napoli y Dra. Norma Orieta participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Hasta siempre Quito.

OLIVERA, ENRIQUE GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. Dras. Guevel, Laura; Pilan, Nancy; Gisela, Alejandra y Patricia y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.. Elevan oraciones en su memoria.

OLIVERA, ENRIQUE GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. El Dr. Gustavo A. Argibay y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

OLIVERA, ENRIQUE GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. La Dirección y miembros del Hospital Independencia participan con dolor su fallecimiento t ruegan oraciones en su memoria

OLIVERA, ENRIQUE GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. Tus amigos de calle J.M. Gorriti : Cacho, Luis, Néstor, Oscar, Jose Luis, Carlos, Negrin, Rulo, Mario, Daniel, Tito, Toño y Viki participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

OLIVERA, ENRIQUE GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. Ileana Villavicencio y Jose Ricardo Macció, acompañan con profundo pesar a sus hijos por el fallecimiento de Quito. Ruegan una oración a su querida memoria.

OLIVERA, ENRIQUE GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. Familia Abutti Gustavo, su mujer Marina y sus hijos Martin, Mariangeles y Laura con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

OLIVERA, ENRIQUE GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. Familia Obligado Llugdar participa con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

OLIVERA, ENRIQUE GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. La Comision Directiva y personal administrativo de la Biblioteca Pedro Firmo Unzaga participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del profesor de Aikido Gabriel a quien acompañan en este momento. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma

OLIVERA, ENRIQUE GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. Osvaldo Palau, María Ines Fiad de Palau y flia, participan el fallecimiento de su amigo Quito y elevan oraciones en su memoria.

OLIVERA, ENRIQUE GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. Que brille para El la luz que no tiene fin". Hector Daniel Alvarez y familia, participan con profundo dolor la partida del entrañable amigo Quito. Ruegan oraciones en su memoria.

OLIVERA, ENRIQUE GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. Félix Carlos Acuña y flia. participan con profundo pesar el fallecimiento del colega y amigo Quito. Y saludan a sus hijos, deseándoles una pronta resignación. Ruegan oraciones en su memoria.

OLIVERA, ENRIQUE GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. Lidia de Llugdar e hijos comparten el pesar de su flia.y ruegan oraciones en su memoria.

OLIVERA, ENRIQUE GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. Alejandra Voss de López Bustos participan con dolor el fallecimiento de su colega y compañero de estudio y acompaña con afecto a su familia. Se ruega oraciones en su memoria.

OLIVERA, ENRIQUE GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. Marcelo Mattala y flia. Despiden con dolor a su amigo y entrenador Quito, rogando por su descanso eterno.

OLIVERA, ENRIQUE GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. Laura Habra, Sergio Beltran y sus hijos acompañan en este doloroso momento a su hija Cecilia y a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

OLIVERA, ENRIQUE GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. Adelina del Malvar de Von Zeilau y flia. Participan con profundodolor su fallecimiento y elevan oraciones en su nombre. Descansa en paz Quito Olivera.

OLIVERA, ENRIQUE GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. Altos recuerdos quedan en nuestra historia de momentos compartidos, de tu entrega y generosidad. Que los angeles te reciban en el Reino celestial. Tus amigos Dr. Hugo Argañaraz, Sra. Myriam y flia. Participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

OLIVERA, ENRIQUE GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. Fuiste un gran compañero de trabajo, excelente persona. Te vamos a extrañar. Dr. Mario Juárez, su esposa María Inés e hijos participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

OLIVERA, ENRIQUE GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. Dr. Hugo Peralta, su esposa Noemí Jimenez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su colega y amigo. Elevan una oración en su memoria.

OLIVERA, ENRIQUE GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. Miguel Llapur y Mariela Medina y sus hijos acompañan en este doloroso momento a su amigo José y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

OLIVERA, ENRIQUE GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. Julio Medina, Susana Llapur, Malena y Victor, acompañan a la familia Olivera en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

OLIVERA, ENRIQUE GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. Hernán Villanueva, Carolina, Valentina y Tomás, participan con dolor el fallecimiento del papá de nuestro amigo José. Elevan oraciones en su memoria.

OLIVERA, ENRIQUE GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. Ingeniero Pablo Rafael Castiglione y su esposa Cecilia del Valle Ahumada Cerezo, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Luján, en este difícil momento.

OLIVERA, ENRIQUE GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. Compañeros de trabajo, en Grimoldi, de su hija Luján Olivera: Matías, Ricardo, Belén, Flavia, Iris, Daniela, Virginia, Noelia, Analía y Fernanda, participan con profundo dolor el fallecimiento de su padre.

SAYAGO, ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/17|. Su esposo Lucas Ledema, tus hijos Ruben, Roberto, Omar, Kuky. Betty, Mechy, Kela y respectivas flias. Participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SAYAGO, ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/17|. Su esposo Lucas Ledesma, sus hijos Lucas, Roberto, María del Carmen, Mercedes, Fanny, Angélica, Rubén; h. pol., nietos, bisnieto part. su fallec. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Forres a ls 10.30, casa de duelo P. L. Gallo 330 sv. Nº 3. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SAYAGO, ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/17|. Su hija Mercedes, su esposo Yohnny Cura y sus nietos Nelson, Sebastián, Nahir su nieta política Mariana Ocampo y sus bisnietos Enzo y Helena Cura participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SAYAGO, ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/17|. Su hijo Roberto, su hija política Mercedes, su nieta Roxana y su nieto político Fernando y su bisnieta Lara participan con dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

SAYAGO, ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/17|. Sus nietos Nelson, Sebastián, Nahir, Rita, Erika, Yonatan, Lucia, Roxana, Débora, Williams, Matias, Luciana, Hugo, Lucas (h), Luciano, Rocío, Joaquín y Anita participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SAYAGO, ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/17|. Sus sobrinos Aníbal Herlán, Mary Ríos; sus hijas Jimena, Luciana, Kathia y Alejito participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando a Dios pronta resignación a su familia. Sus restos serán sepultados hoy a las 10.30 en el cementerio de Forres.

Invitación a Misa

ÁVILA, JORGE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/07|. "Hoy hace 10 años de tu partida hacia el Reino de los Cielos, junto a nuestro Dios. Te amamos, te extrañamos, y como siempre sigues presente en todos los momentos de nuestras vidas". Tu esposa Chiqui Lencina, tu hija Virginia, tus hermanos Nena, Nene y Magui invitan a la misa que en recuerdo de tu querida memoria se oficiará hoy en la iglesia San José del Bº Belgrano a las 20.30 hs.

GARNICA DE ESCOBAR, ADELINA DEL VALLE (KUKA) (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/16|. "Señor, recíbela en tus brazos y que brille para ella la luz que no tiene fin". Te llevaste a tu lado a un ser de luz, a una mujer que supo ser excelente esposa, madre y abuela. Hoy se cumple un año de tu partida, podrá transcurrir los días, meses y tu ausencia, no estábamos preparados para soportar el dolor de tu ausencia física, pero desde donde estés danos la fortaleza para continuar día a día. Mami te extrañamos mucho, estás presente en nuestras vidas a través de los hermosos momentos vividos. Su esposo Jorge Escobar Padilla, sus hijas Mari y Eli; sus nietas Brenda, Ingrid y su nieto Jorge y su bisnieta Leia invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia de Mailín.

GARNICA DE ESCOBAR, ADELINA DEL CARMEN (Cuca) (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/16|. Mamá, te has ido a dormir eternamente, mientras pensábamos con mucha esperanza que saldrías y te fuiste, y nos dejaste solos, sin tus sonrisas sin tus palabras, sin tu risas cuidadnos, protégenos y sé nuestro Ángel Guardián hasta nos encontremos en el Reino. Siempre serás mi guía y mi ejemplo. Te amamos y te extrañamos con el alma. Su hija Eli, su hijo político Esteban; su nieto Jorge, su nieta política Fernanda y su bisnieta Leia invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia de Mailín.

ROLDÁN VDA. DE GEREZ, VIRGINIA E. (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Sus hijos, nietos y bisnietos y demás familiares, invitan al responso y misa respectivamente que se realizará el dia sabado 9/12 en el Panteón familiar del cementerio La Piedad a las 9 hs. y a las 20.30 hs. en parroquia Sagrado Corazón de Jesús, al cumplirse el primer mes de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

Invitación a Misa

LUNA, DELIA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/16|. "La semilla de tu alma será esparcida por todos los que tuvimos la fortuna de estar a tu lado, recibiendo tus enseñanzas, tu abrazo y tu afecto". Sus familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en iglesia La Salete, al cumplirse 1 año de su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

Agradecimientos

Recordatorios

LUNA, DELIA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/06|. "Todos hemos venido a esta tierra con un propósito y no nos cabe la menor duda que tú lo has cumplido con honores y que además has marcado nuestras vidas con tu amor y tus mejores enseñanzas. Siempre seguirás viviendo en nuestros corazones. Al cumplirse 1 año de tu partida inesperada al Reino Celestial. Te seguimos recordando con mucho amor y extrañamos tus sabios consejos. Elevamos oraciones en tu memoria querida Delia". La Comunidad Educativa del Colegio Presbitero Pedro Fils Pierre.

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

Invitación a Misa

PINTO, CARLOS NESTOR (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Que Dios te tenga a su lado, como nosotros en nuestros corazones, siempre estarás presente con tus consejos, tus ejemplos, tu paciencia y tu entrega. Sus hijas Tere y Ana y sus nietos Álvaro, Mariana y Pauli. Marcelo y Droli. Invitan a la misa que se oficiara hoy a las 21:00 en la Plaza San Martin con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento