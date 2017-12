Un sábado a pura final

08/12/2017 - La Liga Clásicos Barriales del Norte hará disputar mañana las finales del Torneo Clausura “Pipo Alderete” y tendrá como protagonistas a los equipos de las categorías C20 y C30, respectivamente. Por la Zona Campeonato, en la C20, Carlitos Legui y Árbol Solo tratarán de quedarse con toda la gloria en un partido que promete muchas emociones en la cancha de Pablo VI. Previamente, y por el tercer y cuarto lugar, se enfrentarán Panificadora Franci vs. Club Triángulo. También en el mismo escenario, y por la final de la Zona Consuelo, los que irán en busca del título serán Km 49 vs. Juveniles de Borges. Por otro lado, y por la Zona Campeonato de la C30, Tarapaya y Mal Paso serán los equipos que pondrán sabor a final en la cancha de San Lorenzo. Por el tercer y cuarto puesto se medirán Los Pumas y Rey de Copas. También la Zona Consuelo tendrá a dos equipos que marcaron la diferencia y que hicieron muchos méritos para llegar a definir el título. Ellos son Pablo VI y Polirrubro Ailén. Paralelamente a lo que serán las atracciones principales de la jornada sabatina de Clásicos Barriales del Norte, también se programaron otros partidos que se detallan a continuación: en Bº Aeropuerto, Ruta Uno vs. David FC (20); Peti FC vs. Amigos de la 18 (20) y Ruta Uno vs. Los Pibe de Huaico Hondo (30). En Morumbí de Borges, Carne Los Amigo vs. El Bajo de Tarapaya (20); Juveniles de la Bañadera vs. La Plaza (20) y La Banquina vs. Los Tenas (20). En Sexto Pasaje, Verdulería Chiki vs. Juveniles del Gas (20); Villa Borges vs. Los Piratas de la 109 (20); Juveniles de Villa Borges vs. 6to. Pasaje (20) y 6to. Pasaje vs. La Bañadera FC (30). En Calle 107, La Banda de Memo vs. Emaús (20); La 203 vs. Primer Pasaje (20) y Carnes La Hacienda vs. Calle 13 (30). En Villa Grimanesa, La Banda de Matías Camus vs. Los Pibe de la 18 (20); Carro Bar Chara vs. Juan F. Ibarra (20); Refrigeración Llanos vs. La Rifa de Alberto (30) y Gas del Estado vs. Santa Rosa FC (30). En Triángulo, San Esteban vs. La Perú (20); Laureles vs. Estrella (20) y Los Peregrinos vs. San Telmo (20).