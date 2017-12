Organizaron los partidos definitorios del Torneo Clausura “Esteban Nicolás Luna”

08/12/2017 - Este fin de semana se definirá a los nuevos campeones del Torneo Clausura Nicolas Cura, que organiza los Clásicos Barriales para la Zona Sur. En ese sentido, la organización programó esos encuentros para mañana, mientras que las otras finales se jugarán el domingo. En Mosconi: Vino Tinto vs. Pablo VI (20); Granate vs. Bº Rivadavia (20); Mosconi vs. Los 3 Amigos (30). En Viamonte: El Salvador vs. Industria (20); Pel. Arte Pa vs. Vinalar (20). En Bº San Martín: Villa María vs. John Kennedy (20); Bº San Martín vs. Juv. Bº San Martín (20); Bº Libertad vs. Eli (20). En Santa Lucía: Santa Lucía vs. Tigres (20); Golo Sur vs. PSG (20). En Maria no Moreno: La Vía vs. Ciclón (20); Los Topos vs. Fénix (20); Siglo XXI vs. Dam. Palacio (30). En Los Secos: La 16 vs. Mala Fama (20); Los Secos vs. Desp. Daniela (20). En Los Sucios: Huracán vs. Los Mismos de Siempre (20); Amigos Galbus vs. Pje 445 (20); Abs. Ibarra vs. Mailín (30). En Fondo de Vinalar: Fondo vs. 4 Plazas (20); Los Sucios vs. Tronquito (30). En Campeones del 28: La Gobernador Barraza vs. Pumas Católica (20); Lucianita vs. La Pueyrredón (20); Amigos Lucianita vs. Halcones Dorrego (20). Domingo En Gremio Municipal: Cancha 1: Cat. 20, 9, La Loma vs. Los Carpas (3º y 4º Puesto); 10, Tronquito vs. Juv. Fondo de Vinalar (3º y 4º Puesto); 11, Pibes Cáceres vs. Juv. Tronquito; 12, Barra de Gento vs. Racing Ulluas (final Consuelo); 13, Los Gedes vs. Mariano Moreno (final Campeonato). Cancha 2: Cat. 30; 9, Mónaco vs. Villa María (3º y 4º Puesto) ; 10, Kiosco Benja vs. Fondo Vinalar (3º y 4º Puesto); 11, Estudiantes vs. La Loma; 12, 3 Amigos vs. Rifas Tunis (final Consuelo) ; 13, Las Heras vs. Viamonte (final Campeonato).