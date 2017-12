El Triángulo dio la vuelta

08/12/2017 - El Torneo Anual de la Liga Federal contará mañana con duelos apasionantes que definirán a los campeones de la temporada 2017. El pasado sábado, El Triángulo derrotó a VG Pilchería Leo en la final de la C45, que se desarrolló en Comercio. De esta manera, gritó campeón del Torneo Anual que mañana coronará a varios equipos en todas las categorías. Es que se jugarán las finales de las copas de Oro, Plata, Bronce y Federal más los incentivos y estímulos. El epicentro será la cancha de Comercio, donde se jugarán tres finales de Oro. A primera hora los dos hijos dilectos más jóvenes de Clodomira definen el titulo mayor de la C20: Cheros y Pichis, dividen la ciudad futbolística. Luego Despensa del Valle y Papelería Pamela van por la gloria en la C50 , torneo que lleva el nombre de ‘Coly Salto’. Pero además de esa definición, si Despensa gana se llevará también la Copa Federal. El plato fuerte será en el último turno cuando Pritty y Estudio Jurídico busquen la corona mayor de la Primera division A. También se jugarán las finales de las Copas de Plata, entre varios duelos decisivos más. Los duelos del primer turno arrancarán a las 16 y los del segundo, a las 18. Este es el programa: En Comercio, Los Pichis vs. Cheros Clodomira (20); D. Del Valle vs. Papelería Pamela (50) y Pritty FC vs. E. Jurídico (1º). En Abogados, Ferretería Pece vs. Rabenar Forres (1º) y Politécnicos vs. Veteranos Malvinas (50). En Luz y Fuer za, Coc a Transportes Santillán vs. Despensa Carolina (1º) y Lubricentro MyM vs. San Ramón (40). En Gendarmería, Güemes Sport vs. Adhoc (1º). En Peñarol, Los Primos vs, San José (20) y Benjamín Bravo vs. Ó. Bella Vista (50). En Logística, Marmolería Pereyra vs. La Nueva Unión (40) y Talleres del Sur vs. Defensa Civil (40). En Iosep, San Antonio vs. la Juntada (40) y Grasería Fernández vs. Kember S. Martín (50). En La Zurda, Gremio vs. 5º Almirante Brown (20) y Pepsi vs. Rel. San Fco. (40). En Rivadavia, P. Monteagudo vs. Andreani (20) y Jorge Newbery vs. Gremio Judicial (40). En Mamita Cardozo, Campos GNC vs. Profesores Jrs. (1º) y Excursionistas vs. la 22 (1º). En Sayago Cardozo, MG Diseños vs. F. El Profesional (1º) y Tapiales Las Gemelas vs. Gremio Judicial (1º). En La Morocha, Villa negrita vs. Los Murciélagos (1º) y kovak A. vs. Puente Alsina (45). En la Porteña, Atese Loreto vs. Pritty (40) y Prof. Piratas vs. Red Star (50). l