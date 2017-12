Farmacia Abdala festejó el campeonato

08/12/2017 - El equipo de Farmacia Abdala consiguió el título en la Copa de Oro del Torneo Anual de la Liga de Profesionales Copa Cyac, al vencer el pasado fin de semana a Radio taxi Siglo XXI por 5 a 0 en la categoría Libre. Otro que festejó fue Cyac ante Bioquímicos en C50 años, al vencerlo por 4 a 3 en el choque decisivo; y finalmente, Cyac La Banda celebró ante SivipseIcon quien igualó 2 a 2 pero en los penales vencieron 7 a 6. En la final de Copa de Plata Bioquímicos la ganó 1 a 0 a Industria FC. En la Copa Fairplay ganó Profesor Monteros a Antajé por 2 a 0. En la Copa de Oro en categoría C50, Ingenieros festejó al igualar con Electricidad Cortez 2 a 2, pero venció desde el punto de penal por 3/1. En C50 final de la Copa de Plata, Amigos de Beltrán le ganó 3 a 0 a Quirófano. Programa Pr su parte, la Liga de Profesionales del CyAC hará disputar mañana en varios campos de deportes, una fecha clave para las aspiraciones de varios conjuntos que irán en busca del anhelado campeonato correspondiente al Torneo Anual en las Copas de Plata y Fairplay. Este es el programa completo de los partidos decisivos que se desarrollarán hoy en varios escenarios y en diferentes categorías. En Obras Sanitarias: 16, Copse Galácticos vs. Agrupación 1 de Mayo animarán la final en Libre; 18, Obras Sanitarias vs. San Martín T. En Copse: 15.30, Yanda vs. Jorge Newbery; 17, Quilmes FC vs. Brima FC será otro duelo a tener en cuenta por la gran definición,final en Libre. En Ingenieros : 16.30: Bánfield vs. Ingenieros (C 40); 18.30: Ingenieros AFC vs. Contadores (C 50). En UTA C1: 15.30, Tinglados Albarracín vs. 100% Bandeños será otra final imperdible en C 40. A las 17.50, Agrupación FC vs. Marm. Virgen de Valle. En Sarmiento de La Banda: 18.30: SP. Servicios vs. Médicos jugarán la fina de C 40 años. Libre estará en esta oportunidad el conjunto de Villa Robles (C 45 años). En Atsa: 16.30, Potencia Diesel vs. X Siempre Laser (C 45); 18, Ariel vs. Copse será por el choque decisivo en C 50 años. En Potrerito I: 16, Abogados Cat. (C 40) vs. La Güemes; 17.50, Metalúrgica Dorrego vs. Taller Dany. En Potrerito II: 16, Cuervo Max vs. Caja Unse presagia como uno de los duelos destacados en la definición en la categoría C 45 años; a continuación, a las 17.50, Villa Negrita vs. Alumni protagonizará otra gran final en C 45. En Potrerito III: 16, Los Amigos vs. Puerto Nuevo (final de C 40 años); 17.50, Inse Exacta vs. Desafío C 45 años. En Potrerito IV: 16.30, San Carlos vs. Choya FC (C 40); 18, F. DR. Obrero vs. Abogados (C 50 años). En Potrerito V: 17.50, Arquitecto vs. MA/GO Rep. (C 50 años). Sin dudas que la jornada sabatina estará cargada de emoción y definición, debido a que todos los conjuntos irán en busca de la gloria. Será una jornada imperdible para todos los que aman el fútbol. l