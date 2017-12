Se vienen los cuartos de finales

08/12/2017 - CHOYA, Choya (C) Mañana se disputarán los cuartos de finales del torneo Luis “Patón” Yudi que organiza la Nueva Liga Amateur de Fútbol del Frías. Esta instancia estaba prevista para la semana pasada, pero las inclemencias climáticas obligaron a su reprogramación. El horario de inicio será a las 16. El escenario para esta nueva etapa del campeonato será el estadio del club Social y Deportivo Coinor. Allí se enfrentarán La Casa del Plomero vs. M y M Deportes; Influencia vs. F. del Rosario; Tres Hermanos vs Ferroviarios y Los Amigos vs. Los Canarios. Se recuerda que para esta fase ya no hay ventaja deportiva y en caso de empate en tiempo reglamentario habrá definición desde el punto del penal. A S O C I A C I Ó N AMATEUR FRIENSE En el estadio del Tiro Federal se pondrá en juego mañana desde las 15.30 la 4ª fecha del certamen “María Eva Verón de Perea” que organiza la Asociación del Fútbol Amateur Friense. El programa será el que se detalla a continuación: Kiosco Cachy vs. El Vasco Carnes; Mercadito del Valle vs. Loma Negra; Los Leones vs. Vella Competición; Los Verdes de Yapeyú vs. Los Cuervos y Barrio Oeste vs. Los Tornillos. Tendrá fecha libre el elenco de Maestro Véliz.l