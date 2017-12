Sebastián Vega: "El equipo necesitaba volver a ganar"

Fotos POSITIVO. Sebastián Vega fue un muy buen aporte desde el banco ante Olímpico. El entrerriano destacó la unión del equipo para ganar el clásico.

08/12/2017 -

Quimsa necesitaba una victoria como el agua. Por ello, haber ganado el clásico ante Olímpico fue de mucha importancia. Sebastián Vega hizo su análisis y puso de relieve la trascendencia del resultado del encuentro que se jugó el miércoles en el Ciudad. "Teníamos muchas ganas de ganar y por suerte se nos dio. No queríamos triunfar solamente porque era el clásico. No tuvimos el mejor arranque. Perdimos de local con Argentino en el debut y necesitábamos levantar la imagen. El resultado para nosotros también era muy importante, más allá del rival. Lógicamente que siempre es muy lindo ganar un clásico, pero esta vez a nosotros nos encontraba con una necesidad de volver a ganar un partido, ya que en el Súper 20 no salieron las cosas".

Al respecto, agregó: "Sacarnos todo eso que nos venía pasando y además volver al triunfo es fundamental para lo que se viene".

Luego, el entrerriano Sebastián Vega aseguró: "Lo que rescato del equipo es la actitud y la unión que mostramos dentro de la cancha. En los momentos más complicados del partido fue cuando más nos unimos y salimos adelante como equipo. La entrega de cada jugador fue tremenda. Hicimos las cosas bien en varios pasajes del partido, pero cuando las cosas no salían, nos unimos y pudimos sacar adelante un partido muy complicado", cerró el alero de la Fusión.