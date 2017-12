Infante inauguró reconversión lumínica de la avenida Colón

Fotos OBRA. Destacada por vecinos.

08/12/2017 -

"Para mí es una gran satisfacción poder cumplir con el compromiso asumido con los vecinos de Avda. Colón. Es por eso que no queríamos dejar de hacer esto tan necesario para la seguridad del sector".

Con este mensaje, el intendente capitalino Hugo Infante inauguró el sistema de reconversión lumínica LED de la arteria, en el tramo Rivadavia-Alsina.

En lo que fue su última inauguración de obra pública como jefe comunal, Infante se mostró emocionado y manifestó: "La verdad que ésta es la última inauguración que hago como intendente y me voy satisfecho, por la labor cumplida, de la responsabilidad que me tributaron los vecinos, a través del proyecto político del Frente Cívico que referencia el electo gobernador Dr. Gerardo Zamora".

"Soy un empleado municipal de muchos años, y me voy muy satisfecho, porque creo haber cumplido con los vecinos de la ciudad", resaltó.

Agregó: "Todavía faltan muchas cosas, pero lo importante es que todas estas obras han salido de las Mesas de Trabajo con los vecinos, y siempre hemos cumplido con lo que hemos prometido, y no dudo que el que me suceda siga con el mismo compromiso del Frente Cívico que, es trabajar por los santiagueños y en particular por nuestros vecinos".

De la habilitación participaron funcionarios, concejales y vecinos de ese sector.

La ceremonia se completó con las palabras de una vecina, quien agradeció en nombre de los habitantes del lugar la concreción de ésta y otras importantes obras para el sector.