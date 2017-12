En La Banda se jugarán las finales de vóley

Fotos JUEGOS. La definición del certamen de la Fucase Voleibol se jugará este fin de semana en varias categorías.

08/12/2017 -

Este domingo en cancha del Centro Recreativo de La Banda se disputarán los partidos finales y por el 3º y 4º puesto de la Copa de Oro del torneo Clausura que es organizado y fiscalizado por la Fuvase Voleibol.

Éste es el programa completo de partidos.

En Centro Recreativo: 9, Olímpico vs Atlético Clodomira (Sub 13 femenino); 10.30, Olímpico vs. Alianza Beltrán (Sub 15 femenino); 12, Olímpico vs. Mitre (Sub 17 masculino); 13.30, Olímpico vs. Fernández Vóley (Sub 17 femenino); 15, Olímpico "B" vs. Mitre "B" (Mayor masculino); 16.30, Olímpico vs. Montero Vóley (Sub 23 femenino); 18, Olímpico "A" vs. Mitre/Fernández Vóley (Mayor masculino).