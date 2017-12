Arranca el torneo de dobles en Lawn Tennis

Fotos PROTAGONISTAS. Las chicas serán animadoras de este certamen Aniversario del Santiago Lawn Tennis Club.

08/12/2017 -

En los court del Santiago Lawn Tennis Club se pondrá en marcha a partir de hoy el certamen de tenis Aniversario de esta prestigiosa entidad capitalina.

En medio de un gran entusiasmo arrancará este torneo de dobles en la entidad del parque Aguirre, en donde se presentará una nutrida concurrencia de jugadores para esta nueva ocasión.

Habrá sin dudas una variada y cargada agenda de partidos.

La organización que está a cargo de la subcomisión de tenis del Santiago Lawn Tennis Club confirmó que el certamen se desarrollará de la siguiente manera.

Se jugará la clasificación de varones y mujeres con gran cantidad de jugadores a partir de las 9.30.

Programa

Partidos a jugar 1 Fragola/Tagant vs. Zovich/Castro; Carabajal/Ledesma vs. Toscano/Reguera.

Gallo/Hazrun vs. Scaglione/Martín. Álvarez/Salas vs. Mussi/Garnica. Serrano/Palomo vs. Guerrieri Copolatti.

Cabrera/Ruiz vs. "Tucho" Ricardo/Graziozi.

Desde las 10.30; Olmos/ Montenegro vs. Noco/Marini.

En tanto que la programación proseguirá por la tarde desde las 17 por la Zona A: Jozami/Canata vs. Murad/Ponce-

Zona B: 17, Mansilla/ Ochoa vs. Pérez Curbello/Guzmán

Hoy entonces se jugarán las dos zonas de 3 jugadoras cada una, en donde clasificarán dos parejas por zonas a semis y finales.

A las 9.30 por la Zona A: Reynoso/Torres vs. Murad/Ponce. Zona B; Vélez/ Vélez vs. Ochoa/Mansilla

La actividad también se desarrollará después a las 19.30 con duelos más que interesantes de la Zona A, entre Jozami/Canata vs. Reynoso/Torres. Zona B: Vélez/Vélez vs. Pérez Curbello/Guzmán.