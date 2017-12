"Queda la sensación de bronca"

Fotos EXPERIENCIA. Maximiliano Stanic destacó las cosas buenas que hizo Olímpico y ya piensa en Atenas.

08/12/2017

Olímpico estuvo buena parte del partido arriba en el marcador y en el cierre, tuvo un par de ofensivas para volver a pasar al frente. Sin embargo, el miércoles, el clásico santiagueño quedó en manos de Quimsa.

El conjunto bandeño tuvo nuevamente en Maximiliano Stanic a una de sus principales figuras. Anoche, el capitán dialogó en exclusiva con EL LIBERAL y confesó que la bronca dura, porque era un partido que lo podía haber ganado cualquiera.

"La sensación que me queda hoy es de bronca porque lo podríamos haber ganador. Estaba para cualquiera de los dos y lo cerraron mejor ellos. Nosotros sabemos que aún estamos en plena formación. El clásico se definió por pocas cosas. Lo podría haber ganado cualquiera. Me deja contento que el equipo tuvo momentos en los que hizo un buen juego. Queda esa bronca de no haber podido ganar", destacó Stanic, en primera instancia.

Al respecto, el experimentado base dijo: "De los dos lados se cometieron errores. Sin dudas ambos equivocamos muchas veces los caminos, pero el que pudo capitalizar mejor esos errores fue Quimsa, por eso se lleva el juego".

A continuación, Stanic se refirió a la ausencia de Justin Williams (lesionado) y aseguró que cualquier equipo sentiría la baja de un jugador tan preponderante como el pívot norteamericano:

"La ausencia de Justin (Williams) es determinante para cualquier equipo. Siempre se lo va a sentir. Estamos hablando de un jugador que fue MVP de la Liga Nacional hasta hace no mucho tiempo y del mejor defensor de la competencia. Eso se extraña. Un jugador como él, con su importancia dentro de una cancha, siempre se siente cuando no está. Como pasaría con cualquier jugador importante. No es por nosotros, cualquier equipo lo extrañaría", opinó el base.

Seguidamente, Maxi Stanic se refirió a Atenas de Córdoba, el próximo rival de Olímpico el domingo en La Banda.

El rival que viene

"Se nos viene un rival muy duro. Además, es el primer partido después de perder el clásico y es nada más y nada menos que en casa. Tenemos que levantarnos. Atenas es un equipo con mucho gol. Tienen un gran poderío ofensivo. Lo vamos a ganar defendiendo, ahí va a estar la clave. Si hacemos lo que tenemos que hacer, seguramente vamos a volver a ganar ante nuestra gente", puntualizó el jugador, capitán del elenco de Laginestra.

Por último, el base armador confesó que se siente muy bien en lo físico y lo basquetbolístico, en este arranque de la fase regular de la Liga Nacional.

"La verdad que me siento muy bien. Al igual que en el Súper 20, siento que estoy bien en cuanto a lo físico y en lo que respecta al juego. Desde ese punto de vista, estoy bien y me pone contento. Uno trata de aportar lo de uno. Hago lo que me pide Hernán (Laginestra) y me pone bien que le pueda ser útil al equipo. Hoy estoy un poco con bronca por no haber ganado ante Quimsa, pero sé que estamos por el buen camino y eso es lo más importante", cerró.