08/12/2017 -

Hoy se pone en marcha el final four del torneo U13 que lleva la denominación de ‘Torneo Agustín Jaimes’. La sede de la definición es el estadio de Nicolás Avellaneda. A las 19, Sportivo Colón se medirá ante Belgrano, mientras que a las 20.30, Huracán medirá fuerzas ante.

En tanto, mañana a las 9, jugarán Villa Mercedes vs. Sportivo Colón y a las 10.30, Belgrano vs. Huracán. La definición del final four será el domingo, cuando desde las 9, jueguen Villa Mercedes vs. Belgrano y a las 10.30, Huracán vs. Sportivo Colón.