YPF colocará dos bonos por U$S 1.500 M.

08/12/2017 -

La petrolera estatal YPF anunció que saldrá a los mercados de capitales nacional e internacional para colocar dos bonos por hasta U$S 1.500 millones con el objetivo de refinanciar su deuda.

La petrolera controlada por el Estado argentino oficializó la nueva emisión en un aviso a la Comisión Nacional de Valores, en el que expresa que necesita fondearse para refinanciar vencimientos de 2018.

Según la compañía que preside Miguel Gutiérrez, el bono destinado al mercado local será la firma Nación Bursátil mientras que en el plano internacional, dejará la emisión en manos de Credit Suisse Securities y Merril Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated. YPF buscará así recomprar ON por U$S 861,56 millones que vencen en 2018; estos títulos habían sido emitidos a una tasa del 8,875% y ahora la firma quiere colocar bonos con una tasa de interés más baja. La estrategia contempla la ampliación del paquete de ON Clase VIII a una tasa fija y con fecha de expiración en julio de 2027- por unos U$S 500 millones (extensible hasta un máximo de 750 millones). Y también la emisión de una nueva oferta pública de ON Clase LIV a 30 años, para buscar U$S 500 millones, ampliable hasta un monto tope de 750 millones.