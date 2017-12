Cobos había anticipado que no acompañaría la solicitud

08/12/2017 -

Semanas atrás, el senador por Mendoza, el radical Julio Cobos, dejó en claro su postura frente al posible desafuero de Cristina Fernández y expresó al igual que Pichetto, que sin condena firme no podría avalar ese tipo de medida contra la ex presidenta.

En diálogo con MDZ Radio, el mendocino adelantó en su momento que rechazaría el desafuero. Además, añadió que ésa sería la convicción del resto de los integrantes del Senado porque "hay una costumbre que así lo indica".

Ante la consulta puntual "¿Avalarían el desafuero si no hay condena firme?", Cobos respondió: "No, por supuesto que no, la verdad que no".

El exvicepresidente del primer gobierno de Cristina Fernández recordó que en el pasado le tocó vivir una situación similar con la condena del senador riojano Carlos Menem. "Como todavía no tiene sentencia definitiva, algo que debe resolver la Corte Suprema, el Senado no hizo lugar a un pedido de desafuero. Nosotros vamos a mantener la costumbre del Senado", reflejó.

La costumbre a la que hizo referencia Cobos tiene que ver con aprobar pedidos de desafuero únicamente en casos donde el involucrado tenga una sentencia firme en su contra. El senador mendocino se mostró prudente a la hora de evaluar este tipo de procedimientos.