Mascherano habló de sus miedos por lesiones

Fotos PRESENTE. El defensor del Barcelona está preocupado por un tema que estaría relacionado con la poca continuidad.

08/12/2017 -

El defensor del seleccionado argentino y Barcelona de España, Javier Mascherano, admitió tener "miedo" porque "en los últimos once meses" sufrió "cinco lesiones musculares" que podrían estar relacionadas con la falta de continuidad en su club.

A seis meses del Mundial de Rusia, el subcapitán nacional reconoció que le preocupa su inactividad y las lesiones en el equipo catalán y confirmó su deseo de emigrar a fin de año para volver a sentirse "importante".

"Me da miedo que en los últimos once meses tuve cinco lesiones musculares. Eso me da vuelta en la cabeza. Durante diez años competí durante tres días y por lo que hablé con preparadores físicos, la falta de continuidad puede ser una de las causas", manifestó Mascherano en una entrevista con TyC Sports desde Barcelona.

Mascherano, de 33 años, sufrió una rotura fibrilar en el bíceps femoral de la pierna derecha durante el último amistoso que disputó el seleccionado argentino ante Nigeria (2-4) en Rusia, el pasado 14 de noviembre, y todavía no pudo reaparecer en el equipo ‘culé’.

Cuando restan tres partidos para el breve receso del invierno europeo, Mascherano confirmó su intención de acordar una salida de Barcelona, donde tiene contrato hasta 2019, para volver a sentirse "pleno e importante".

"Trataremos de llegar a un acuerdo para que sea lo mejor para todos", aclaró.