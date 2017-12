"Macri es el director de la orquesta y Bonadio ejecuta la partitura judicial"

Fotos POSTURA. Cristina cuestionó al juez por impulsar una "causa inventada".

La ex presidenta y senadora electa, Cristina Kirchner, brindó una conferencia de prensa luego del procesamiento con prisión preventiva y pedido de desafuero en su contra, emitidos por el juez federal Claudio Bonadio en el marco del caso que investiga el supuesto encubrimiento a iraníes investigados en la causa Amia.

La ex mandataria cuestionó al juez por impulsar una causa "inventada sobre hechos que no existieron", y apuntó contra el presidente Mauricio Macri. La intención del Gobierno, según Cristina Kirchner, es "callar a la oposición" y evitar su presencia en el Senado de la Nación, en especial en el contexto de "ajuste, entre tarifazos y las reformas laboral y previsional".

En un salón del Congreso, la ex mandataria se sentó frente a una mesa donde la esperaban algunos de los principales referentes de su fuerza, muchos de ellos legisladores y ex funcionarios. Junto a ella estaban sentados el presidente del PJ nacional, José Luis Gioja; y el diputado nacional Agustín Rossi.

"Causa inventada"

"Quiero agradecer a todos aquellos y aquellas que sin formar parte de otros espacios políticos se han solidarizado. A los partidos de izquierda y sus legisladores, a algunos que hace unos instantes vinieron a saludarnos, también nuestro agradecimiento", señaló Cristina Kirchner.

La senadora electa desestimó la relevancia de la causa por la que podría ser desaforada y detenida por pedido de Bonadio, en caso de que hubiera acuerdo en el Congreso. "Quiero recordar que se trata de un acto de política exterior, no judiciable, que además mereció el tratamiento del Parlamento argentino. El diputado Rossi era el jefe del bloque de Diputados en ese momento", añadió.

"Es una causa inventada sobre hechos que no existieron. Lo que está sucediendo es un despropósito, un verdadero exceso", sostuvo. "No sólo viola el estado de derecho, sino que busca provocar daño personal y político a los opositores. No tiene nada que ver con la Justicia y la democracia, no hay causa, no hay delito, no hay motivo, se juzgó y no hay causa. Bonadio lo sabe, el Gobierno lo sabe, el presidente Macri también lo sabe".

Y detalló: "En este procesamiento, Bonadio sostiene que los dos atentados terroristas, Embajada y la Amia, son actos de guerra, no son atentados terroristas. Porque es la única manera que encontró en su mundo jurídico para traer de los pelos a la figura de traición a la patria. Esta figura solamente puede producirse con motivo de que nuestro país se encuentre en guerra. Asimila dos atentados terroristas a actos de guerra", apuntó la expresidenta.