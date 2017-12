Fotos Preventiva para Cristina y detienen a Zannini, D’Elía, Khalil y Esteche

08/12/2017 -

El juez Claudio Bonadio procesó con prisión preventiva y pidió el desafuero para detener a Cristina Fernández de Kirchner, en la causa que investiga el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la Amia que se inició por la denuncia que hizo el fiscal Alberto Nisman días antes de morir, por la que también fueron detenidos Carlos Zannini, Luis D’Elía y Jorge "Yussuf" Khalil. La decisión de Bonadio incluyó la orden de prisión domiciliaria para el ex canciller Héctor Timerman y el pedido de apresar al ex líder de Quebracho Fernando Esteche, que las fuerzas de seguridad lo localizaron pasado el mediodía de ayer. En tanto, Oscar Parrilli, Andrés Larroque, Juan Mena y Angelina Abonna fueron procesados sin prisión preventiva por el magistrado, quien dictó no obstante la prohibición de que salgan del país. Al solicitar el procesamiento de Cristina, Bonadio consideró que la ex presidenta, por sus contactos, "puede entorpecer la causa", según indicaron fuentes judiciales. Las novedades en el expediente que investiga la denuncia que hizo el fiscal Nisman cuatro días antes de aparecer muerto en su departamento de la torre Le Parc, en Puerto Madero, comenzaron en la madrugada de ayer, en Santa Cruz, con la detención del ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini. Zannini, ex candidato a vicepresidente por el Frente para la Victoria en las elecciones de 2015 y actual director del Banco de Santa Cruz, fue arrestado por la Policía Federal. Al momento de ser apresado, Zannini salía de la casa de su suegra, ubicada en Perito Moreno y Mariano Moreno, y lo trasladaron a la delegación local de la Policía Federal. Bonadio ordenó también las detenciones del líder piquetero Luis D’Elía, trámite que se efectivizó en el domicilio del dirigente, en la localidad de Laferrere, y de Jorge "Yussuf" Khalil, señalado como nexo informal entre la Argentina e Irán. El ex canciller Timerman, fue procesado con prisión preventiva, pero Bonadio le otorgó el beneficio del arresto domiciliario por su delicado estado de salud. Entre las órdenes de detención que dispuso el titular del Juzgado Federal Nº 11 está la del ex líder de Quebracho, Fernando Esteche. También fueron procesados por Bonadio, pero sin prisión preventiva el ex titular de la AFI, Oscar Parrilli; el diputado Andrés "Cuervo" Larroque; la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona y el ex segundo de Parrilli en la AFI, Juan Martín Mena. Cuatro días antes de ser hallado muerto en su departamento el 18 de enero de 2015, Nisman había denunciado a Cristina Kirchner, a varios de sus funcionarios, a D’Elía, Esteche y Khalil, entre otros, por el presunto encubrimiento de los sospechosos iraníes de atentar contra la Amia en 1994.