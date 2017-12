Nicole Neumann quiere hacer creer que está todo bien con Susana Giménez

-

Antes de que la top model Nicole Neumann iniciara una relación amorosa con Facundo Moyano, el diputado había sido vinculado sentimentalmente con Susana Giménez. Aunque ambos lo negaron, los rumores continuaron esparciéndose, y la prensa del corazón no deja de mirar con lupa cada gesto que involucre a sus protagonistas.

Esta vez, los ojos se posaron en el homenaje que la diva recibió en la Legislatura porteña, adonde fue declarada Ciudadana Ilustre, a cuya ceremonia sólo invitó a Moyano, dejando de lado a su novia modelo.

"Ella no tenía nada que ver en este asunto. Fueron amigos muy cercanos. No es amiga mía para que la inviten", explicó Susana. Y Nicole no se quedó atrás en la guerra de sutilezas.

"Sí, tengo buena onda, pero de buena onda a amistad... Igualmente, yo estaba trabajando, acá los programas son en vivo entonces no hubiera podido ir", dijo Nicole al ser consultada por el programa Los Ángeles de la Mañana. "Si fuera su amiga, la hubiera acompañado. Igual, no hubiera podido ir porque estaba trabajando. Tengo una vida, dos programas, tres criaturas", agregó sin vueltas.

Mientras tanto, el ex de Nicole, Fabián Cubero sigue coqueteando con la exCombate y actual participante del Bailando, Mica Viciconte.