Fotos Polémico audio involucra a Alé

08/12/2017 -

Hace una semana que se suicidó la exGran Hermano, Rocío Gancedo y ahora comienza a multiplicarse la aparición de polémicos audios. Jorge Rial volvió a compartir una conversación privada entre Gancedo y el psicólogo Gervasio Díaz Castelli, quien declaró que la joven no fue su paciente, sino una amiga. Pero esta vez, el audio se refiere a Matías Alé, quien a mediados de 2016 había sufrido dos brotes psicóticos por los cuales estuvo 22 días internado en la Clínica Avril. "Yo te doy este consejo como amiga: si vos no soltás a este pibe, vas a quedar marcado públicamente como que los pacientes tuyos se terminan suicidando. O la cortás ahora o después vas a tener que dar explicaciones de por qué no funcionó el tratamiento y te van a tratar de que no sos buen profesional o de yeta o cualquier cosa’" se la escucha decir a Gancedo. Y agrega: "Te sugiero que ya mismo le digas que no estás a la altura de su enfermedad como que vos sos el que falla, que lo dejes porque ese pibe se va a matar. Te digo porque me doy cuenta por la mirada que tiene. No va a salir adelante y vos también lo sabés. Ahora, si lo querés seguir teniendo y que te nombre en todos lados y que te cague la carrera, es una decisión tuya. Te lo digo desde mi pequeña parte sana que me queda todavía". Al respecto, Matías Alé aclaró que sigue haciendo terapia con Díaz Castelli, pero que no hablará nada más. "No estoy al tanto de nada. Es un tema muy delicado y prefiero mantenerme al margen porque no tengo nada para aportar. Yo sigo haciendo terapia con Gervasio, lo conozco. Pero no tengo mucho más para agregar", dijo consultado por Ciudad. com.