Fotos "Los límites estaban en mi mente, y en ningún otro lado"

08/12/2017 -

Eliseo Renteria esta seguro del lugar que ha conquistado con su musica y lo expresa con claridad. ¡§Mientras mas avanzo en este camino, mas me doy cuenta de que muchos miedos que he tenido o limites estaban en mi mente y en ningun otro lado. Cuando uno elige un camino no convencional, la gente te va a decir que no lo vas a poder hacer o que es dificil, y que como artista te vas a morir de hambre. Pero las posibilidades para hacer lo que uno quiere son infinitas¡¨, reflexiona. Y agrega: ¡§Todos al final nos vamos a morir y lo unico que tenemos es el momento presente para ser honestos, valientes y poner nuestra energia en hacer y no en pensar en los limites, o en el que diran. No hay persona exitosa que haya logrado algo importante sin haber recibido criticas o haber tenido gente en contra¡¨. ¡§Si hace anos me decian que iba a estar adonde estoy, no lo podria creer. He trabajado dos anos para tener el estudio que tengo en mi casa. Ahora el Eliseo nino se volveria loco. Creo que hay que animarse a creer que el futuro es mejor, que lo que se viene es genial, y que el amor que uno ponga en lo que haga sea mayor que el miedo a fracasar¡¨, senala desde su experiencia. ƒÜ