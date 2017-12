Fotos Emigró a Bélgica movido por una fuerte intuición

Eliseo Rentería podría crear su música y difundirla desde Santiago del Estero, o desde algún otro punto de la Argentina, pero la inspiración lo llevó de regreso a Bélgica, el lugar que lo enamoró en la adolescencia, cuando participó de un programa de intercambio cultural. "Cuando era chico me quería ir de intercambio para conocer el mundo y mis papás me apoyaban en esa decisión. Había elegido Finlandia como destino, porque me gustaba un grupo de música de ahí. Pero en esa época era muy desorganizado, hice tarde los papeles y no podía ir a Finlandia, aunque tenía la opción de ir a Bélgica. Entre Bélgica y la nada, elegí ir a ese país que no conocía. Y oh, casualidad! Cuando llegué allí, la banda que quería ir a ver a Finlandia tocaba en Bélgica. Durante ese concierto agarré uno de los palillos del baterista", recuerda Eliseo. Estuvo viviendo un año, entre el 2010 y el 2011, en Amberes con una familia que lo hospedó como si se tratara de un hijo. Y cuando regresó a la Argentina decidió estudiar música en Córdoba, después fue a Buenos Aires, quedó en un casting para la ficción "Aliados", de Cris Morena, pero muy dentro de él seguía sintiendo que su destino no estaba ligado a la actuación, sino a las canciones. Fue entonces cuando, haciéndole caso a su intuición, decidió volver a Bélgica, a ese lugar en el que había conocido a muchos músicos, para continuar desarrollándose como artista. "En mi vida soy muy racional, pero esta vez decidí prestarle atención a mi intuición, a lo que me dicen mis impulsos para después tratar de aplicarlos racionalmente. Así fue cómo me dí cuenta de que tenía un fuerte deseo de volver a Bélgica. Por mis inquietudes artísticas he sentido que la Argentina no era el lugar para vivir. Y no porque no pueda hacer lo que me gusta desde allí, sino porque sentí un fuerte presentimiento de que tenía que volver a Amberes", cuenta. Le recomendaron el Real Conservatorio de Amberes donde enseña un eximio profesor de composición; y la familia que lo alojó hace 6 años volvió a recibirlo en su casa, hasta que Eliseo logró independizarse. Hace dos años que se instaló en Bélgica y hoy tiene ya hasta un pequeño estudio armado en su departamento. ¿Qué es la música para vos? Es una herramienta a través de la cual expreso lo que siento y al mismo tiempo me ayuda a ser consciente de lo que pasa en mi interior. Para hacer una buena canción tengo que ser muy vulnerable y es esa vulnerabilidad lo que me hace viajar a mi interior y destapar las cosas que están ahí, y que en el día a día, no salen a la luz porque inconscientemente las voy tapando. Cuando me pongo a componer, y entro en ese estado, logro sacar muchas cosas que están como guardadas. Al hacerlas conscientes las puedo trabajar y hasta puedo solucionar si siento que algo está mal. Suena a terapia… Sí, se convierte en una forma de terapia que me hace ser más honesto conmigo mismo y que me permite compartir algo real y que puede llegar a ayudar a alguien que está en la misma situación. ¿Cuáles son tus sueños? Mis sueños son muy ambiciosos, grandes. No sé si los voy a cumplir, pero el mismo hecho de soñarlos me da energía. El creer que son posibles me inspira y me impulsa a perseguirlos, a arriesgarme. ¿Siempre has sido tan positivo? Me he dado cuenta de que estamos predeterminados a pensar en lo negativo porque cuando uno piensa en positivo y sale mal, se desilusiona. Pero he tomado la decisión de pensar en positivo lo máximo que pueda. Me doy permiso a que las cosas salgan mal, me saco la presión de que no me vaya bien o de tener miedo al fracaso porque somos humanos, cometemos errores y no todo depende de nosotros. Pero no voy a dejar que eso altere mi energía. Creo que las cosas se consiguen cuando uno las persigue con tanto amor a cuando uno no hace nada ¿Cuáles son tus objetivos futuros? En los artístico, explorarme a través de mi música mucho más profundamente, aprender mucho, ser muy buen músico, tener muchos recursos, crear mi propio lenguaje musical, compartirlo, viajar, tocar para mucha gente, estar rodeado de artistas, crear, transformar y mantener viva la llama de la creatividad que es lo que me mantiene feliz de emprender un día nuevo. .