Fotógrafo chileno asegura que tuvo relaciones con Latorre

08/12/2017 -

Diego Latorre debe estar lamentando aún sus encuentros con Natacha Jaitt, los que al hacerse públicos terminaron llevándolo de escándalo en escándalo al exfutbolista, y con la imposibilidad de frenar a la mediática, aún con un juicio de por medio.

Todo el escándalo fue in crescendo. Como se recordará, el día que allanaron la casa de la mediática, en busca de documentación que dejara al descubierto una presunta extorsión a Latorre, Natacha, enfurecida, dijo a los gritos que existía un video del exfutbolista con dos chilenos.

Ahora apareció Andrés Rebolledo, un fotógrafo del país vecino, que aseguró haber tenido sexo con Latorre. En una entrevista con Diario Show dijo que se lo presentó un amigo, que se vio varias veces con él y que no sabía quién era ni conocía a Yanina Latorre, la esposa del exfutbolista. "No había más interés que el de dos personas que se gustan. Lo del video fue el otro chico, que es un hijo de p.... No voy a hablar de él", afirmó.

Indicó que esta otra persona, que también estaría involucrada en el video, le pidió plata para vendérselo. En ese momento, cuando ya había estallado el escándalo con Natacha, él se comunicó con Yanina y le contó la situación. "Como mi intención no era hacer daño, la ponía en aviso", dijo. Y agregó: "Ella se agarró de ese mensaje para decir que yo la estaba extorsionando".

"Lo estoy contando porque leí completa la declaración de Jaitt y me deja mal parado", siguió. Dijo luego que cree que en cualquier momento va a salir a la luz el video y hasta involucró a Nancy Pazos: "Ella dijo que debería haber tirado esos videos a Yanina y que no lo hizo por respeto a sus hijos".

Rebolledo acusó a Latorre de haberle mentido y haberle dicho que se iba a separar. También aseguró no sabía que tenía otras relaciones paralelas. "Me molesta que Diego se haga la víctima y el deprimido. Me molesta que vaya haciendo daño por la vida y que los malos seamos los demás. Y lo que más me molesta es que traten de callarme. No hablé antes por miedo. Pero no más", concluyó.

Natacha también habló

La mediática Natacha Jaitt no le esquivó a este nuevo escándalo. Consultada por TN indicó que cuando Rebolledo habla de su declaración se refiere a su indagatoria, en la que le preguntaron por la existencia de ese video. Ella negó tenerlo. Durante el allanamiento a su casa tampoco apareció.

Eso sí, no pudo explicar por qué el fotógrafo dijo que ella lo deja mal parado con sus palabras. "Son chilenos, piensan distinto... No hay una lógica", comentó. "Yo no estaba en esa cama. Si vi o no el video es asunto mío, yo no tengo nada. Ante la ley, yo no tengo nada", siguió. Dijo que no puede detallar cómo supo de la existencia del video porque el tema está en la Justicia.

"En mi indagatoria, yo negué lo del video. Es real, yo no lo tengo en mi casa. Él dijo que lo tiene Nancy Pazos, que ataquen a ella, no a mí", indicó. A Natacha la investigan por supuesta extorsión a los Latorre. Según le dijo a TN Show, en el allanamiento en su casa buscaban encontrar el mencionado video y no lo encontraron. "A mí se me acusó como una criminal, de una extorsión que yo no hice. En realidad venían a buscar eso", dijo.

En el momento del allanamiento, Natacha estalló y a los gritos habló de la existencia de este video. "El chileno está reconociendo y reafirmando, y agregó más datos. Reafirmó que él tuvo una historia. Contó cosas que ni yo sabía", indicó. Y siguió: "A mí me viene genial, porque me da la razón. Hoy hicimos la apelación y están todas las pruebas a mi favor".

Por último, la mediática dijo estar arrepentida de su relación con Latorre: "Me comí alto garrón. No puedo más. A ellos les encantará, pero yo no puedo más".