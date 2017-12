La eterna pelea de Yanina

08/12/2017 -

La rivalidad entre Nancy Pazos y Yanina Latorre no es novedad. Y lo hacen notar en el programa "Los Ángeles de la mañana", donde ambas son panelistas. Nancy está transitando allí sus últimos días de trabajo ya que la productora del ciclo que conduce Ángel De Brito no le renovó el contrato. Pero Yanina parece dispuesta a no darle tregua ni siquiera en esas circunstancias.

De Brito hizo un chiste: "Acá tengo a mis chicas del tiempo también", dijo. Entonces, saltó Latorre: "Por suerte a una le queda poca vida...", expresó, en referencia a que Nancy.

Pazos no se quedó callada: "Me quedo sin trabajo en dos días. ¿Te gusta?", le planteó. "No", contestó Yanina. "Lo estás echando a rodar. Es laburo...", le retrucó Pazos. Y después se despachó por Twitter: "Mala madera. Mala mina. Fui piadosa por sus hijos, pero le tendría que haber tirado los videos por la cabeza. Alegrarse con la desgracia ajena habla de su pobreza de alma". En ese contexto salió el tema de los videos de Diego Latorre con alguien más.