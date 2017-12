Se animó a salir de su zona de confort

Fotos Álvaro visitó la redacción de EL LIBERAL junto a sus compañeros Juan Pablo Díaz y Franco Alcaraz, con quienes además de folclore canta canciones de otros géneros musicales.

08/12/2017 -

Álvaro Ottinetti ha dejado que la música lo atraviese y le marque nuevos destinos. Se ha desafiado a sumarle a su repertorio folclórico, nutrido de chacareras y zambas tradicionales, canciones que traen otros sonidos y otras historias en las palabras. Y no le va nada mal. Ya comienza a disfrutar de la cosecha. El videoclip del tema "Ella", que forma parte de su primer disco como solista "Una vuelta más" fue seleccionado por la carrera de Periodismo y Producción de la Universidad de Buenos Aires para competir, junto a representantes de otras provincias, en "La canción argentina 2017", cuya votación online se iniciará el próximo sábado 16 de diciembre.

El disco salió en octubre, pero fue gestado a lo largo de cuatro años, en los que Ottinetti tuvo que pelear con la ansiedad para guardarse los detalles de este proyecto "soñado" que lo tiene contento.

"Para nosotros no era un reto seguir haciendo folclore, porque ya teníamos nuestro público y sabíamos que si seguíamos por ese camino la gente iba a seguir apoyándonos. Pero teníamos ganas de jugarnos, de desarrollar otro tipo de música, y mostrar a un Álvaro Ottinetti, que es solista, pero no solo, y que es sincero, que muestra que en su casa, como en la de casi todos, no hay sólo folclore. En el disco hay incluso una bachata, y mensajes", dijo Álvaro en su entrevista con EL LIBERAL durante la visita a la redacción.

La prueba de fuego fue durante los festejos del cumpleaños de Santiago del Estero, en julio pasado. Si bien aún no habían lanzado el disco, compartieron con el público algunos temas. Querían ver cómo los recibían. Y la respuesta los dejó más tranquilos.

"El público santiagueño es muy difícil porque es muy musical, a diferencia de los de otras ciudades. Yo creo que debajo de cada piedra hay un músico mejor que otro en Santiago, por eso no pasan por alto nada y la devolución es con cierto conocimiento. Son los mejores jueces, según mi punto de vista", explicó.

Y agregó: "El disco ‘Una vuelta más’ tiene que ver con cómo miramos la vida. Para mí hay dos maneras: el vaso medio lleno, o medio vacío. Yo trato de ver siempre el vaso medio lleno, y de que las decisiones y las cosas que nos atraviesen nos formen. A veces, la vida nos golpea, nos mueve de lugar. Que hoy nos esté devolviendo algo tan lindo con este disco es producto de mucho sacrificio".

El hecho de que un tema de su disco haya sido elegido para participar de un certamen nacional tiene a Ottinetti feliz y sorprendido, porque representará a Santiago del Estero con una canción y no con un tema folclórico, con una chacarera, por ejemplo. "Esto también es positivo porque significa que hay una juventud que está creciendo a la hora de adoptar géneros musicales. Igual también están los tradicionalistas de razas que a la hora de ver nuestro show se dan cuenta que las nuevas canciones están hechas desde las raíces folclóricas", señaló.

Y confesó que "durante mucho tiempo, me ha limitado la mirada del otro. Antes quizás armábamos el show pensando en lo que público esperaba escuchar. Hoy en día, que hemos ganado cierto respeto sentimos la libertad de mostrar otra faceta nuestra". l