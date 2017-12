Fotos Un día como hoy, Mark Chapman asesinaba a John Lennon

Hoy 09:03 -

Alejado de los escenarios, Jhon Lennon preparaba su regreso luego de 5 años. El día que había comenzado con una sesión de fotos, continuado con una entrevista radial y pretendía cerrar con una cena en casa y un beso en la frente de Sean, hijo fruto de su amor con la artista plástica japonesa, Yoko Ono, y por quien había puesto un freno a su carrera en 1975.

Cerca de las 22:50 John y Yoko regresaron al edificio para cenar con el pequeño Sean. Al llegar a la Calle 72, en la esquina del edificio ubicado frente al Central Park, New York, Lennon pidió al chófer de su auto que frenara porque había admiradores esperando para saludarlo. Atendió a cada uno y firmó los objetos que le acercaban. Yoko se había adelantado unos pasos. Entre las sombras de un arco estaba Mark Chapman, el joven hawaiano de 25 años que más temprano le había pedido que le firmara su disco Double Fantasy.

Lo llamó: "Mr. Lennon…" y cuando se dio vuelta descargó el arma que tenía escondida sobre el pecho de John. Ono se dio vuelta y lo vio caer al piso. Sus lentes volaron ensangrentados. Apenas respiraba. De inmediato llamó a la seguridad del edificio y minutos después una ambulancia lo llevó al Hospital Roosevelt donde intentaron reanimarlo por 20 minutos, incluso abrieron su pecho para masajear directamente su corazón. Nada pudo hacerse para regresarlo a la vida.

El asesino

Nacido el 10 de mayo de 1955, en la ciudad de Fort Worth, Texas, Mark David Chapman comenzó a tomar drogas desde los 14 años. En una de las entrevistas que ha dado, contó que de niño tenía una ciudad imaginaria llamada "Gente pequeña", en la que él era el alcalde, y en la que todos tenían que estar de acuerdo con él, o de lo contrario los eliminaba.

Por otro lado, el propio Chapman declaró que era víctima de acoso escolar debido a que no era un buen atleta. Su banda favorita era The Beatles. En ese momento consumía marihuana, cocaína, LSD, heroína y barbitúricos; sin embargo, estas dependencias las pudo superar después de haberse convertido en cristiano renacido, también conocido como cristiano evangélico.

Además, se sabe que como estudiante universitario, se volvió fanático del escritor estadounidense Jerome David Salinger, después de haber leído la novela The Catcher in the Rye, a tal punto de que varias veces manifestó su deseo de copiar el modelo de vida del protagonista del libro, el antisocial Holden Caulfied.

En 1977, Chapman intentó suicidarse por asfixia con monóxido de carbono; conectó un tubo de aspiradora al escape de su coche y puso el otro extremo dentro, pero la manguera se derritió en el tubo de escape y el intento fracasó.

Fue en 1978 cuando Mark comenzó una relación sentimental con su agente de viajes, una mujer japonesa llamada Gloria Abe, y quien muchos dicen que se parecía a Yoko Ono, por lo que él decidió casarse con ella, el 2 de junio de 1979; poco tiempo después Chapman comenzó a desarrollar una serie de obsesiones, entre las cuales estaban el libro de Salinger y en particular John Lennon.

Según información de BBC, aquel 8 de diciembre no era la primera vez que Chapman intentó asesinar a Lennon, pues anteriormente había viajado a Nueva York pero no se había atrevido a cometer el crimen.