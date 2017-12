Fotos Cristiano: "Soy el mejor de la historia"

Hoy 09:21 -

Cristiano Ronaldo, portada de France Football, dijo en la revista que otorga el galardón: "Soy el mejor jugador de fútbol de la historia".

Anteriormente, tras recibir el Balón de Oro, comentó sus sensaciones al alzar su quinto galardón, esta vez con la Torre Eiffel como testigo.

Contento: "Me siento muy feliz, es un momento fantástico en mi carrera. Llevo mucho tiempo esperando esto. El año pasado hicimos una temporada estupenda, ganando Champions y Liga, y, a nivel personal, fui Pichichi de la Champions; estos trofeos ayudan a ganar este individual, así que doy las gracias a mis compañeros en el Madrid y en la Selección portuguesa, que han sido muy importantes para mí, y al resto de la gente que me ha ayudado a estar aquí".

Sobre Cristiano Jr: "Me gusta cómo tira las faltas. Creo que tiene algo especial. No le pongo presión, todavía es muy joven".

Entrenadores: "Siempre se aprende algo de todos. Ha sido un placer trabajar con Ferguson, Zizou, Santos, Ancelotti… He sacado siempre algo de ellos y les doy las gracias a ellos y a los exjugadores que han estado hoy aquí. Y a mi familia y al presidente. Quiero ser el mejor".

Gestión del trabajo: "El entrenador es un líder. Debe tener respeto. Todos fueron ejemplos para mí y por eso ganamos cosas".

PSG: "¿Irme al PSG? No, estoy feliz en el Real Madrid. Me quiero quedar ahí, si es posible. Si es posible, me gustaría acabar mi carrera en el Madrid".

Ídolo de infancia: "Muchos. Siempre estaba mirando hacia los buenos ejemplos en todos los deportes: F1, baloncesto, golf... No tengo uno, sino muchos".

Mbappé le pregunta por sus motivaciones: "La clave es seguir con esta motivación, eso lo es todo. Cuando te despiertas y te da la vida jugar, es lo mejor. Todavía me siento así mucho. Envío un mensaje a Mbappé: tiene un increíble potencial y talento; depende de cómo esté su cabeza, pero es un ejemplo de quien podría ser un próximo Balón de Oro".

Exultante: "Es un gran honor. No esperaba tener un Balón de Oro... Lo soñaba, pero sabía que era muy difícil ganarlo. Sin embargo, desde que gané el primero dije que era posible un segundo, trabajé y me ha ayudado mucho ganar títulos con mi equipo y con mi selección".

Jugador especial: "Desde que tenía 14 o 15 años sabía que era especial, diferente a los otros chavales, hacía cosas diferentes. Cuando estaba en el United, donde empecé a jugar con jugadores increíbles como Robbie Keane, Ferdinand o Van Nistelrooy, me di cuenta de que tenía talento, de que podía ganar el Balón de Oro. Eso fue en mi primer año allí. Ferguson estuvo increíble conmigo, fue mi padre futbolístico, me enseñó muchas cosas, como cómo ser profesional y entregarme. En ese momento no sabía qué hacer: tenía talento, pero no sabía cuándo pasar, cuándo hacer un regate... Fue duro conmigo, pero me ayudó mucho".

Empate con Messi: "¿Si eso me motiva? Puede ser, pero no lo pienso mucho. Quizá en mi subconsciente sí, puede ser, pero yo soy mi motivación, sigo peleando contra mí mismo para superarme. Es bueno luchar con Messi de buena forma: siempre quieres ser el mejor, ganar más títulos... Estoy muy motivado aún. Cuando me despierto, estoy motivado por ir a entrenar. Eso es lo mejor. Pero las cosas cambian muy rápido: un día estás muy motivado y otro puede cambiar...".

Él día que no se sienta motivado...: "Va a pasar, pero no estoy preparado para eso. Pero bueno, algún día ese momento llegará. No pienso mucho en ello; estoy disfrutando mucho de este momento. Me siento muy bien y muy fuerte".

Sus hijos: "Sí, sí puedo dormir por las noches. Duermo muy bien. Tengo un equipo en mi casa que me ayuda a estas cosas. Yo tengo que despertarme por la mañana e ir a entrenar... Doy todo en la casa y ellos me ayudan también. Todo está bajo control. No importa cuánto tiempo paso con ellos, sino la calidad de ese tiempo. Tengo las dos cosas: cantidad y calidad de tiempo. Puedo entregar toda mi vida a mis hijos, pero también tengo mi propia vida: entreno, hago anuncios...".

Cristiano Jr y el fútbol: "Sí, sí veo algo de mí en él. No sólo porque sea mi hijo. Veo muchas cosas especiales en este chico, aunque no me gusta decirlo delante de él... Tiene su propia personalidad, que es muy fuerte. Que le persiga mi nombre va a ser lo peor, pero, si consigue superarlo, va a ser lo que quiera. Él me dice que va a ganar un Balón de Oro, yo le digo que si podría cinco y me contesta que sí. No le pongo presión. Voy a estar muy orgulloso si llega a ser futbolista; ganar un Balón de Oro es muy difícil...".

La importancia de su familia: "Sí, es mi estabilidad. Tener una familia increíble, unos hijos increíbles, buenos amigos, buena novia... No puedo olvidarme de mis amigos, mis mejores amigos, ni de mi equipo; esa es mi fuerza. Soy una persona orgullosa, pero con mucha suerte de tener tanta gente detrás de mí".

Futuro como entrenador: "Si me preguntas ahora mismo, no me veo como entrenador en el futuro, pero las cosas cambian. No está en ninguna parte de mi cabeza ahora mismo. Tengo muchos proyectos para el futuro, para cuando acabe mi carrera. Quiero probar cosas nuevas, pero ser entrenador... de momento...".

Su cuerpo: "Todo ayuda. Los detalles pequeños hacen la diferencia: el cuerpo, la mente... Tienes que ser profesional, no puedes vivir el fútbol sólo dos horas y llegar a casa y hacer lo que quieras. Tienes que ser profesional y serio, cuidar de tu cuerpo... Intento hacer las cosas correctas. El cuerpo es importante: si tienes un buen cuerpo, puedes luchar contra cualquier cosa. Siempre intento cuidar mi cuerpo, la comida y dormir, que es muy importante; la gente no sabe lo importante que es".

Su rutina: "Para ganar un Balón de Oro tienes que sacrificar un montón de cosas, tienes que cambiar tu vida, ser muy serio y profesional. Pero no es sólo eso: hay muchos jugadores que lo hacen y no lo han ganado. Hago trabajo inteligente en casa: la clave es la calidad del entrenamiento. Poco trabajo, pero bueno. La diferencia entre hacer nada o poco es mucha".

Cómo afrontar las críticas: "Tienes que ser inteligente y aceptar ciertas cosas que pasan. Cuando cometes un pequeño error, siempre hay mucha gente que habla, pero es importante tener gente leal, y estoy contento con eso".

Se sincera sobre Messi: "No pensaba que iba a igualar a Messi porque después de que llevara cuatro pensé que sería complicado, pero las cosas cambian, el fútbol te da la oportunidad de seguir trabajando y tener la ambición de querer ganar, y, gracias a Dios, gané".

Futuro en blanco: "Como he dicho, juego en un club que me da la oportunidad de ganar trofeos colectivos, que es lo importante para poder ganar individuales. Estoy a gusto en el Madrid, voy a estar cuando el Madrid me quiera. Sigo diciendo que tengo cinco años; el futuro nadie lo sabe, pero estoy muy bien en el Madrid".

Se queda con los apoyos: "Cuanto más arriba estás, más te expones a la crítica. No veo un ataque hacia mí, sino al revés, gente que apoya siempre y que cree en Cristiano. Las cosas no vienen por casualidad: ayer, un récord más, y hoy, otro. Una de las palabras que más escucho en mi día a día es "enhorabuena", y eso es un señal de que haces las cosas bien a nivel personal y profesional".

La portada de A Bola sobre su deseo de salir: "Es un momento bonito, de lo demás ya hablaré en el momento justo".