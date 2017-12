La FIFA suspendió por un año a Paolo Guerrero, que se queda sin Mundial

Fotos Paolo Guerrero, se queda sin Mundial.

Hoy 10:37 -

Este viernes se dio a conocer la sanción impuesta por la FIFA para Paolo Guerrero, el delantero de Perú, tras el doping positivo del partido ante Argentina: no podrá jugar por un año y así, se queda fuera del Mundial de Rusia 2018.

Como se recordará, el control indicó que Guerrero tenía en su organismo "el metabolito de la cocaína benzoilecgonina", una de las sustancias incluida en la lista de prohibiciones de la AMA 2017.

En consecuencia, la Comisión Disciplinaria de la FIFA, castigó al delantero del Flamengo que deberá estar sin jugar hasta el 3 de noviembre de 2018.

Te recomendamos: Problemas para Perú: le dio positivo el doping a Paolo Guerrero

Ante este cuadro de situación, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) recurrirá a la Comisión de Apelaciones de FIFA, aunque vale destacar que en la mayoría de los casos mantiene el fallo de la Comisión Disciplinaria. El siguiente paso que podrá dar será acudir al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

Cabe recordar que Guerrero había insistido una y otra vez con su inocencia: "Yo no he hecho absolutamente nada, estoy probando que soy inocente, tengo 16 años de carrera, me sometí a 30.000 millones de exámenes antidoping y nunca tuve absolutamente nada".