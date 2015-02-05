CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de Diciembre 2017
A LAS 21.30 PH PODEMOS HABLAR
Por El Liberal
Hoy 21:39 -
CANAL 7
10.55 PAUSA EN FAMILIA
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS
12.30 CINE. DONDE VIVEN LOS MOUSTROS
14.00 MONO FECHAS
14.10 TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 PORTAL UNSE
15.00 NICK JR.
16.45 KALLY’S MASHUP
17.30 LOS SIMPSONS
18.00 CINE. DR.DOLITTLE 3
19.30 CINE. EL IMPARABLE
21.30 PH PODEMOS HABLAR
22.00 TÓMBOLA NOCTURNA
22.15 PH PODEMOS HABLAR
01.00 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
22.00 ANIMALES SUELTOS CLÁSICO
CANAL 9
13.00 CLAVE ARGENTINA
14.00 CÁMARA LOCA
15.00 ALERTA COBRA
18.00 IMPLACABLES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE ALLÁ
16.00 AMBIENTE Y MEDIO
18.00 LA LIGA DE LA CIENCIA
CANAL 13
10.30 PLAN TV
11.30 CINE 13
19.15 POR UNA MONEDA
20.30 PASAPALABRA
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
CANAL14
11.30 BÁSQUET CAPITALINA (ESTRENO)
13.00 ANIMALANDIA
13.30 PASA EN SGO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 RECORDANDO
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 VIVIR SANTIAGO.
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 EL PODIO
21.30 BÁSQUET POR EL 14 - TNA: INDEPENDIENTE vs. OBERA
23.30 RECORDANDO
CANAL 4
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA
18.00 PUNTO DE ENCUENTRO
20.00 EN BOCA DE TODOS
20.30 MUNDO RALLY
21.00 CONSTRUYENDO SABORES
PELÍCULAS
CINEMAX
06.50 AMOR A COLORES
09.14 UNA BUENA MENTIRA
11.18 TODOS LOS PERROS VAN AL CIELO
12.55 SPACE JAM. EL JUEGO DEL SIGLO
14.33 TIERRA DE OSOS
16.10 MAMÁ POR ENCARGO
18.02 THE DUFF
19.56 NUEVAMENTE AMOR
22.00 MÚSICA, AMIGOS Y FIESTA
23.49 EL DÍA DEL APOCALIPSIS
TCM
08.12 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
08.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.28 LA PANTERA ROSA
10.06 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
10.32 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
10.58 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
11.24 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
11.50 EL BOTÍN DE LOS VALIENTES
14.31 LA PISTOLA DESNUDA
16.06 LOCADEMIA DE POLICÍA 2
17.44 UNA PAREJA EXPLOSIVA
19.34 DURO DE MATAR 3. LA VENGANZA
22.00 NICO
23.56 COBRA
TNT
06.00 LOS PICAPIEDRAS EN LAS VEGAS
07.38 POLICÍAS DE REPUESTO
09.39 RALPH, EL DEMOLEDOR
11.32 MONSTERS UNIVERSITY
13.27 CUENTOS QUE NO SON CUENTOS
15.17 AVIÓN PRESIDENCIAL
17.43 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS
20.07 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA
22.00 LA ROCA
00.37 AVIÓN PRESIDENCIAL
SPACE
06.00 EL DEMOLEDOR
07.42 CONDENA BRUTAL
09.54 COBRA
11.35 OPERACIÓN CACERÍA
13.31 LA ESTAFA MAESTRA
15.42 AHORA SON 13
18.06 VENGANZA EN LA PRISIÓN
19.55 RÁPIDO Y FURIOSO
22.00 RESCATE AL LÍMITE
CINECANAL
09.00 RUGRATS. LA PELÍCULA
10.30 ACE VENTURA, UN DETECTIVE DIFERENTE
12.05 VIAJE A LAS ESTRELLAS
14.25 UNA FAMILIA ESPACIAL
16.10 PADRES POR DESIGUAL
18.00 JOHNNY ENGLISH RECARGADO
19.55 GUERRA MUNDIAL Z
22.00 DEADPOOL
SONY
06.00 SON COMO NIÑOS
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 EL CAMPAMENTO DE PAPÁ
10.30 EL MAESTRO LUCHADOR
12.30 SON COMO NIÑOS
14.30 SÍGUEME EL ROLLO
17.00 EL CAMPAMENTO DE PAPÁ
19.00 EL MAESTRO LUCHADOR
21.00 SON COMO NIÑOS
23.00 SÍGUEME EL ROLLO
A DÓNDE IR
CLUB HURACÁN (ROCA Nº 135)
+SÁBADO 9, A PARTIR DE LAS 22, “PEÑA DEL ENCUENTRO”. ACTUARÁN “DEMI” CARABAJAL, ENRIQUE MARQUETTI, METACHANGO, ALE CARABAJAL CUARTETO, ULTRAVIOLETA Y LA PAISANADA.
CINE TEATRO RENZI (BESARES 151)
+LUNES 11, A LAS 21, GALA DE FIN DE AÑO, PURA CANDELA. ACADEMIAS INVITADAS.
CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+VIERNES 15, PEÑA “LA LUGAREÑA”. ACTUARÁN PABLO CARABAJAL Y SANAVIRONES, MANUEL VILLARREAL, ALE CARABAJAL CUARTETO, KIKE OYOLA, CÓNDOR LÓPEZ, LUCAS CÁCERES Y AVENIDA FOLK.
CASA DEL BICENTENARIO (PARQUE AGUIRRE)
HASTA EL 17, DE 9 A 12 Y DE 18 A 21, INSCRIBEN, EN FORMA GRATUITA PARA EL PRE FESTIVAL BARADERO 2018. POR INFORMES, LLAMAR AL 3854283047. LA SELECCIÓN PARA EL PRE BARADERO 2018 SE REALIZARÁ EL 17, DESDE LAS 10.
CINES
SUNSTAR
GUERRA DE PAPÁS 2 (2D): COMEDIA (ATP)
HOY 15:00 (Cast) 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)
LA LIGA DE LA JUSTICIA (2D):
CÓMIC (+ 13 AÑOS)
HOY 22:30 (subt) 01:00 (Subt)
EL HIJO DE PIE GRANDE (3D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30
LA LIGA DE LA JUSTICIA (3D):
CÓMIC (+ 13 AÑOS)
HOY 22:00 (Subt) 00:30 (Subt)
FELIZ DÍA DE TU MUERTE (2D):
TERROR (ATP)
15:30 (Cast) 18:00 (Cast) 20:10 (Cast) 22:30 (subt) 00:40 (Subt)
LA BATALLA DE LOS SEXOS (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
15:00 (Subt) 17:40 (Subt)
EL IMPLACABLE (2D)
SUSPENSO (+ 16 AÑOS)
HOY 20:15 (Subt)
LA POSESIÓN DE VERÓNICA (2D):
TERROR (+ 16 AÑOS)
HOY 22:35 (Subt) 00:50 (Subt)
LA ESTRELLA DE BELÉ N (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
14:15 (Cast) 16:15 (Cast) 18:15 (Cast) 20:15 (Cast)
EN DEFENSA PROPIA (2D):
SUSPENSO (+ 13 AÑOS)
HOY 22:15 (Subt) 00:25 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/ LEYENDA CASTELLANO 2D 18:20- 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
FELIZ DÍA DE TU MUERTE APTA 13 AÑOS (EN COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)
CASTELLANO 2D 20:30 - 23:00 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
LA ESTRELLA DE BELÉN ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:10 - 19:00 - 21:00 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
Venta anticipada
STAR WARS VIII: LOS ÚLTI MOS YEDI
ESTRENO 14-12-2017
CASTELLANO 2D - 16:50 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 19:50- (TODOS LOS DIAS)
Lunes, martes y miércoles $65