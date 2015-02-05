CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de Diciembre 2017

A LAS 21.30 PH PODEMOS HABLAR

Hoy 21:39 -

CANAL 7

10.55 PAUSA EN FAMILIA

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS

12.30 CINE. DONDE VIVEN LOS MOUSTROS

14.00 MONO FECHAS

14.10 TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 PORTAL UNSE

15.00 NICK JR.

16.45 KALLY’S MASHUP

17.30 LOS SIMPSONS

18.00 CINE. DR.DOLITTLE 3

19.30 CINE. EL IMPARABLE

21.30 PH PODEMOS HABLAR

22.00 TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

01.00 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.00 ANIMALES SUELTOS CLÁSICO

CANAL 9

13.00 CLAVE ARGENTINA

14.00 CÁMARA LOCA

15.00 ALERTA COBRA

18.00 IMPLACABLES

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE ALLÁ

16.00 AMBIENTE Y MEDIO

18.00 LA LIGA DE LA CIENCIA

CANAL 13

10.30 PLAN TV

11.30 CINE 13

19.15 POR UNA MONEDA

20.30 PASAPALABRA

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

CANAL14

11.30 BÁSQUET CAPITALINA (ESTRENO)

13.00 ANIMALANDIA

13.30 PASA EN SGO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 RECORDANDO

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 VIVIR SANTIAGO.

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 EL PODIO

21.30 BÁSQUET POR EL 14 - TNA: INDEPENDIENTE vs. OBERA

23.30 RECORDANDO

CANAL 4

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

18.00 PUNTO DE ENCUENTRO

20.00 EN BOCA DE TODOS

20.30 MUNDO RALLY

21.00 CONSTRUYENDO SABORES

PELÍCULAS

CINEMAX

06.50 AMOR A COLORES

09.14 UNA BUENA MENTIRA

11.18 TODOS LOS PERROS VAN AL CIELO

12.55 SPACE JAM. EL JUEGO DEL SIGLO

14.33 TIERRA DE OSOS

16.10 MAMÁ POR ENCARGO

18.02 THE DUFF

19.56 NUEVAMENTE AMOR

22.00 MÚSICA, AMIGOS Y FIESTA

23.49 EL DÍA DEL APOCALIPSIS

TCM

08.12 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.28 LA PANTERA ROSA

10.06 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

10.32 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

10.58 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

11.24 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

11.50 EL BOTÍN DE LOS VALIENTES

14.31 LA PISTOLA DESNUDA

16.06 LOCADEMIA DE POLICÍA 2

17.44 UNA PAREJA EXPLOSIVA

19.34 DURO DE MATAR 3. LA VENGANZA

22.00 NICO

23.56 COBRA

TNT

06.00 LOS PICAPIEDRAS EN LAS VEGAS

07.38 POLICÍAS DE REPUESTO

09.39 RALPH, EL DEMOLEDOR

11.32 MONSTERS UNIVERSITY

13.27 CUENTOS QUE NO SON CUENTOS

15.17 AVIÓN PRESIDENCIAL

17.43 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS

20.07 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA

22.00 LA ROCA

00.37 AVIÓN PRESIDENCIAL

SPACE

06.00 EL DEMOLEDOR

07.42 CONDENA BRUTAL

09.54 COBRA

11.35 OPERACIÓN CACERÍA

13.31 LA ESTAFA MAESTRA

15.42 AHORA SON 13

18.06 VENGANZA EN LA PRISIÓN

19.55 RÁPIDO Y FURIOSO

22.00 RESCATE AL LÍMITE

CINECANAL

09.00 RUGRATS. LA PELÍCULA

10.30 ACE VENTURA, UN DETECTIVE DIFERENTE

12.05 VIAJE A LAS ESTRELLAS

14.25 UNA FAMILIA ESPACIAL

16.10 PADRES POR DESIGUAL

18.00 JOHNNY ENGLISH RECARGADO

19.55 GUERRA MUNDIAL Z

22.00 DEADPOOL

SONY

06.00 SON COMO NIÑOS

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 EL CAMPAMENTO DE PAPÁ

10.30 EL MAESTRO LUCHADOR

12.30 SON COMO NIÑOS

14.30 SÍGUEME EL ROLLO

17.00 EL CAMPAMENTO DE PAPÁ

19.00 EL MAESTRO LUCHADOR

21.00 SON COMO NIÑOS

23.00 SÍGUEME EL ROLLO

A DÓNDE IR

CLUB HURACÁN (ROCA Nº 135)

+SÁBADO 9, A PARTIR DE LAS 22, “PEÑA DEL ENCUENTRO”. ACTUARÁN “DEMI” CARABAJAL, ENRIQUE MARQUETTI, METACHANGO, ALE CARABAJAL CUARTETO, ULTRAVIOLETA Y LA PAISANADA.

CINE TEATRO RENZI (BESARES 151)

+LUNES 11, A LAS 21, GALA DE FIN DE AÑO, PURA CANDELA. ACADEMIAS INVITADAS.

CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+VIERNES 15, PEÑA “LA LUGAREÑA”. ACTUARÁN PABLO CARABAJAL Y SANAVIRONES, MANUEL VILLARREAL, ALE CARABAJAL CUARTETO, KIKE OYOLA, CÓNDOR LÓPEZ, LUCAS CÁCERES Y AVENIDA FOLK.

CASA DEL BICENTENARIO (PARQUE AGUIRRE)

HASTA EL 17, DE 9 A 12 Y DE 18 A 21, INSCRIBEN, EN FORMA GRATUITA PARA EL PRE FESTIVAL BARADERO 2018. POR INFORMES, LLAMAR AL 3854283047. LA SELECCIÓN PARA EL PRE BARADERO 2018 SE REALIZARÁ EL 17, DESDE LAS 10.

CINES

SUNSTAR

GUERRA DE PAPÁS 2 (2D): COMEDIA (ATP)

HOY 15:00 (Cast) 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)

LA LIGA DE LA JUSTICIA (2D):

CÓMIC (+ 13 AÑOS)

HOY 22:30 (subt) 01:00 (Subt)

EL HIJO DE PIE GRANDE (3D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30

LA LIGA DE LA JUSTICIA (3D):

CÓMIC (+ 13 AÑOS)

HOY 22:00 (Subt) 00:30 (Subt)

FELIZ DÍA DE TU MUERTE (2D):

TERROR (ATP)

15:30 (Cast) 18:00 (Cast) 20:10 (Cast) 22:30 (subt) 00:40 (Subt)

LA BATALLA DE LOS SEXOS (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

15:00 (Subt) 17:40 (Subt)

EL IMPLACABLE (2D)

SUSPENSO (+ 16 AÑOS)

HOY 20:15 (Subt)

LA POSESIÓN DE VERÓNICA (2D):

TERROR (+ 16 AÑOS)

HOY 22:35 (Subt) 00:50 (Subt)

LA ESTRELLA DE BELÉ N (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

14:15 (Cast) 16:15 (Cast) 18:15 (Cast) 20:15 (Cast)

EN DEFENSA PROPIA (2D):

SUSPENSO (+ 13 AÑOS)

HOY 22:15 (Subt) 00:25 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/ LEYENDA CASTELLANO 2D 18:20- 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

FELIZ DÍA DE TU MUERTE APTA 13 AÑOS (EN COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)

CASTELLANO 2D 20:30 - 23:00 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

LA ESTRELLA DE BELÉN ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:10 - 19:00 - 21:00 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

Venta anticipada

STAR WARS VIII: LOS ÚLTI MOS YEDI

ESTRENO 14-12-2017

CASTELLANO 2D - 16:50 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 19:50- (TODOS LOS DIAS)

Lunes, martes y miércoles $65

 
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