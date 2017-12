FÚNEBRES | 9 de Diciembre de 2017

Hoy 23:01 - FALLECIMIENTOS





- Ricardo Aníbal Coronel (La Banda)

- Genoharia Trinidad Gutiérrez

- Luis Alberto Pikaluk (Chaco)

- Elsa Beatriz Reynolds

- José Armando Santillán (La Banda)

- Margarita Jesús Ávila (La Banda)

- Inés Mercedes Álvarez

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BARRAZA, FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. Sus hijos Victor y Gladys, sus nietos Cintia, Alejandro y Andrés, su sobrina Maria Ester Malceñido; Beatriz Direnzio, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRAZA, FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. Dr. Pedro W. Orieta, sus hijos Nacho y Anita y demas familiares, participan su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

BEGGERE, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/17|. Rosita Dargoltz de Mondschein, acompaña a la Farm. Marta B. y Jorge Tevez y toda su flia.,. en estos momentos tan todoloros. Ruegan oraciones en su memoria.

OLIVERA, ENRIQUE GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. Dres. Rolando Alvarez, Carlos Jugo, Francisco Viano, Vitorio Yanucci, Francisco Gercia Piaza y Alejandro Polti juntamente con enfermeras y técnicos del servicio de Cardiología del Hospital Independencia participan con profundo dolor su fallecimiento. Se elevan oraciones en su memoria.

OLIVERA, ENRIQUE GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. Ana María Nanni de Fuster participa con dolor el fallecimiento del estimado Quito. Eleva plegarias y acompaña a su familia en tan doloroso momento.

PIKALUK, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Charata - Chaco el 7/12/17|. Su esposa Karen Bua, sus hijos Martina y Matías; su madre Valentina Makaruk, sus hermanos Daniel y Aldana Leguizamón; Rubén y Patricia Nabac; Miguel y Viviana Gerez; Sebastián y Silvia Mazza; David y Carolina Ferrato y sus respectivas familias, participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de dicha localidad.

PIKALUK, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Charata - Chaco el 7/12/17|. Es imposible no estar triste... su ausencia duele pero su recuerdo siempre nos hará sonreír... te llevamos en el alma... Su hermano Rubén Pikaluk; su cuñada Patricia Nabac y sus sobrinas Nahiara, Natasha y Nicole Pikaluk, participan con hondo pesar su desaparición física.

PIKALUK, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Charata - Chaco el 7/12/17|. No hay palabras para aliviar el dolor debido a la pérdida de un ser querido. Para nosotros fuiste una persona muy importante en nuestra vida, te recordaremos siempre con inmenso amor... Su hermano Daniel Pikaluk, su cuñada Aldana Leguizamón y sus sobrinos Helena, Máximo, Virginia, Pablo y Cristian Pikaluk participan con hondo pesar su desaparición física.

PIKALUK, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Charata - Chaco el 7/12/17|. "Querido Lucho, que brille para vos la luz que no tiene fin". Sus amigos Omar Lescano, Mónica Trouvé e hijos acompañan en este doloroso momento a su esposa Karen y a sus hijos, a sus amigos queridos Rubén, Dani, Patricia y Aldana y elevan oraciones en su memoria.

PIKALUK, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Charata - Chaco el 7/12/17|. El Departamento de Ciencias Naturales del Colegio Absalón Rojas acompaña en este doloroso momento a sus compañeros Rubén y Patricia por el fallecimiento de su hermano y ruegan una oración en su memoria.

PIKALUK, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Charata- Chaco el 7/12/17|. La Comision Directiva y Comunidad Educativa del Instituto Cultural Anglo Argentino y Big Ben School participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Ruben y familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PIKALUK, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Charata - Chaco el 7/12/17|. Dios Nuestro Señor lo reciba en sus brazos misericordiosos y le dé el descanso eterno. El cuerpo Directivo y toda la comunidad Educativa de la Escuela de Comercio Profesor Antenor R. Ferreyra en especial el Turno Noche, acompaña en estos dolorosos momentos al profesor Rubén Pikaluk por el fallecimiento de su hermano Luis Pikaluk.

PIKALUK, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Charata - Chaco el 7/12/17|. Señor ecíbelo en tus brazos y brille para él la luz que no tiene fin". Dra. Alejandra Juárez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaán a Nahiara y familia en este triste momento y elevan oraciones en su memoria.

REYNOLDS, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. Sus hijos Mario, Elsa, Graciela, h. pol. Melchora, Juan, nietos Juan, Natalia, Lujan, Marina, Federico, Raul, Jose, Belen, Maria Jose, Eugenia, bisnietos participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paza a las 11 hs. Casa de duelo P.L.Gallo 330 sala nº 2. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

REYNOLDS, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hijos Mario, Elsa y Graciela Figueroa, sus hijos políticos Melchora Goyinola y Juan Cianferoni, sus nietos Natalia y Rodrigo, Juan Francisco, María Lujan, Marina, Federico y Daniela, Raúl, José, Belén, María José y Santiago y Eugenia, sus bisnietos Juampi, Bauti, Mili, Jorgelina, Valentino y Tomás participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SAYAGO, ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/17|. Rita Carrizo, Esmeralda Filippa y Jimena Coria participan y acompañan con mucho dolor a toda su flia. Elevan oraciones en su memoria.

SAYAGO, ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/17|. Amigos de sus hijos Luis Roberto y Mercedes: Chabela Jaimez y Marcelo Vazquez participan con profundodolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento elevando oraciones en su memoria.

SAYAGO, ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/17|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada" . Los consuegros de su hijo Luis : Cesar Ruiz, Nimia Barrera y sus hijos Fernando y Roxana, Daniel y Aransa y nietos Emiliano y Lara participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

SAYAGO, ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/17|. "Señor permitele apreciar tu rostro". Luis Carlos Alberto Ledesma, Maria Teresa Caceres de Ledesma e hija Teresita Noemi Ledesma Caceres participan y acompañan a su esposo e hijos y flias. por el fallecimiento de Doña Romelia. Elevan oraciones en su querida memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

AGUIRRE, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/04|. Migui: a pesar del tiempo transcurrido tu presencia espiritual sigue siendo guía y sostén de nuestro paso por la vida. Tu esposa Ángela Gutiérrez y tus hijas María E. y María M.; tu hijo político Osvaldo y tu nieta Amira invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica para rogar por su eterno descanso.

BARRAZA DE CANALE, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/17|. "Negrita querida, aún nos duele tu ausencia, pero tenemos el consuelo que estás en un lugar hermoso lleno de paz, de luz, y sin dolor. Que el Señor haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Al cumplirse un mes de su triste partida, su esposo, hijos, nietas madre, hermanos, sobrinos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a as 20 en la pqua. Santa Rita. Rogamos una oración en su memoria.

MÁRQUEZ, JOSÉ PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Con el recuerdo de tu afecto, de tu caballerosidad, tu compañerismo nos despedimos con dolor y acompañamos a tu querida familia. No olvidamos tu lema Por siempre "Maestro" que elegiste para nuestras promociones. Invitamos a la misa de los 9 días mañana domingo a las 21 hs. en Pquia. San Roque. Tus ex compañeros de las promociones "62 - 63" de Escuela Centenario.

MONTI DE ALTAMIRANDA, CELIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/17|. Hoy hace nueve días que nos dejaste para siempre, nos dejaste triste, desconsolados, quizás un pequeño detalle de la Crueldad del destino es imposible no estar triste, tu ausencia duele pero tu recuerdo nos da fortaleza, estamos aprendiendo a sobrellevar este dolor de vacío que tiene nuestro corazón. Al despertar y saber que ya no estas, al llegar y sentir el vacío, el silencio y mostrarnos bien aunque nuestro interior duela y pensarte de noche para ver si te encontramos en nuestros sueños. Nadie dijo que esto será fácil. Pero hay un lugar que siempre estarás en nuestra Alma. Te amamos mamita. Se invita a la misa que se realizará hoy a las 20.30 en la parroquia Santo Cristo, Bº Mosconi.

REYNOSO, JOSÉ ENRI (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/12|. "No te acerques a mi tumba llorando, no estoy ahí... Estoy en el viento que te acaricia, en las estrellas que brillan de noche sobre tu hogar, en la sonrisa de tus hijos. Por eso no te acerques a mi tumba llorando... no estoy ahí... estoy en tu recuerdo y en tu corazón"... Su hiia Alejandra, su hijo político Williams, sus nietas Ludmila y Guillermina y demás fliares, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 hs. en Catedral Basílica, al cumplirse 5 años de su fallecimiento.

RUIZ, MIGUEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/16|. Sus padres Miguel y Chicha, su esposa e hijos invitan a la misa a realizarse 1 año de su fallecimiento en la iglesia San José del Bº Belgrano a las 20.30 hs. Se ruega una oración en su memoria.

RUIZ, MIGUEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/16|. Aunque pasen los años aún sigo sintiendo, un dolor muy fuerte por su partida, pero sé que estás rodeado de ángeles y que merecías descansar de todo el dolor que estabas padeciendo. Tu familia no te olvidará y sé que estés donde estés estarás bien, porque fuiste una de las mejores personas del mundo. A conmemorarse 1 año de su fallecimiento se realizará una misa en su memoria en San José del Bº Belgrano a las 20.30 hs.

YOLES, AUGUSTO LEONARDO (ARQ) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Su esposa, hijos y nietos invitan a la misa que con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento se oficiará hoy, a las 20.30 hs en la Iglesia La Merced.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

AVILA, MARGARITA JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/17|. Su esposo Juan, Domingo Vildoza, sus hijos Maria Rosa, Marcela, Juan, nietos Pablo, Tiara y demás familiares, part. su fallecimiento y sus restos fueron inhum. en el cementerio de Clodomira. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CORONEL, RICARDO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/17|. Su esposa Ilda, Mercedes Chazarreta, sus hijos Ricardo, Karina, Diego, hijos politicos Marcelo, Viviana, nietos y demás familiares, part. su fallec. y sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Servicio Iosep. Caruso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CORONEL, RICARDO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su hermano Eduardo Antonio coronel, su cuñada Zule, sus sobrinos José, Eduardo, Ana; sus sobrinos políticos Marcelo, Adriana, su sobrina nieta Ana Laura participan con profundo dolor su fallecimiento.

CORONEL, RICARDO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/17|. Siempre fuiste un ejemplo para nosotros, tío Gomo. Sus sobrinos María Rosa Figueroa, José Olegario (Gulin) Figueroa, Noemí (Coca) Figueroa, Lucas Ávila, Iván Figueroa, Daniela Figueroa, Marta Juárez y Juan Fluxa acompañan a su tía Ilda Chazarreta (Nena), a sus primos, Ricardo, Karina y Diego Coronel, a sus nietos Angie, Nahuel, Francisco, Mechi y Olivia, yernos y nueras Marcelo Páez y Viviana Candenazzi participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, RICARDO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/17|. Todos hemos venido a esta tierra con un propósito y estamos seguros que Ricardo cumplió con honores su misión. Como vecino, siempre atento y dispuesto a ofrecer su servicio, como padre y esposo, dando testimonio de vida cristiana". La familia Escobar: Elva, Doly, Georgi, Clide, Mariela, Rosi y Alejandra, nietos y bisnietos participan con profundo dolor el fallecimiento de su vecino de toda la vida". Ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

CORONEL, RICARDO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/17|. Victor Hugo Chazarreta, su esposa Irma Carolina Villagran de Chazarreta, sus hijos Cristina, Hugo, Daniel, Silvia, Roxana y Rodolfo acompañan a su esposa Nena y su familia en este dificil momento. Ruegan que Dios les de la fuerzas y la luz para seguir adelante.

CORONEL, RICARDO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/17|. Dra. Cristina Chazarreta, su esposo Alejandro Flaja, sus hijos Iusef Yamil y Ricardo Flaja, acompañan a su amada tia Nena y a su familia, ruegan a Dios que la bendiga la proteja y que su ángel desde el Cielo la cuide siempre y la siga amando...Te queremos mucho Tía Nena.

CORONEL, RICARDO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/17|. "Señor recíbelo en tus brazos y que brille para él la luz que no tiene fin". Amigas de su esposa Nena: Lucy de Leguizamón, Yola de Ríos, Noelia de Sayago participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, RICARDO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/17|. El Taller de Libre Expresión de la tercera edad participa con profundo dolor la desaparición del integrante que se destacó por ser un hombre de bien, recto, humilde y transparente, excelente discípulo de Dios porque demostró estar lleno de dones que transmitía en todo momento de su vida. Supo expresar palabras justas, necesarias y en todas sus actitudes desmostró solidaridad. Descansa en paz compañero, que Dios te reciba en sus brazos. Fortaleza a su familia.

SANTILLAN, JOSÉ ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. Su esposa Esther, Chumba, hijos Julian, Cristian, Monica, Diego, Jose, Luis, Laura, h. pol. y nietos part. su fallecimiento, sus restos serán inhum. a las 9 hs. en el cementerio de Vilmer. C. D. Belgrano 532. Sala v. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

LUNA VDA. DE GODOY, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/16|. Sus hijos Juan, María Eva, Nelly y familias invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia Santiago Apóstol, al cumplirse un año de su fallecimiento.

RODRIGUEZ JULIO RENE (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/17|. Su hermana Elva Ines Rodriguez, su hermano politico Hugo Arias, sus sobrinos: Ivana, Bruno y Bettina Arias, sus sobrinos nietos: Franco, Matias y Gaby; sus sobrinos políticos: Carlos y Lorena, invitan a la misa a oficiarse hoy Sabado 09/12/17 a las 20:30 hs en la Parroquia Santiago Apóstol. Ruegan una oración en su memoria.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ÁLVAREZ, INÉS MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. Su hermana Clarisa Álvarez, su sobrina Verónica Álvarez y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad, cob Iosep. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162 - Tel. 4219787.

BARRAZA, JOSÉ RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. Su esposa Mirta sus hijos Cristina, Valeria ,Maria, Sonia, Samuel y Jose h. pol Miguel, Roberto, Ramon, Chueco, Andre y Silvia, nietos y demas familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de los flores, Norcen. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162 - Tel. 4219787.

GÓMEZ, ANTONIA DELINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. Sus hijos Changoly y Ayde Noemi Cuello e hijos, nietas Claudia, Elisa , Marine, bisnietos, Milagros, Sabrina, Joaquin, nietos pol, Manuel y Enso, sus restos seran inhumados hoy 9:00 hs en el cementerio Parque la Paz, COCHERIA NORTE - La Plata 162 - Tel. 4219787.

GUTIÉRREZ, GENOHARIA TRINIDAD (Ñata) (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/17|. Sus hijos Trinidad, Francisco, Eduardo, Roberto, Horacio, hijos pol., nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Esperanza c/ Las Mercedes 350, Bº Mataderos. Caruso Seg. EMPRESA SANTIAGO.