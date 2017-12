Miles de santiagueños acompañaron en su tierra a la Virgen del Valle en su fiesta mayor

Fotos PRESENCIA. Los santiagueños de distintas parroquias de la ciudad marcaron nuevamente una fuerte presencia en Catamarca.

09/12/2017 -

Miles de santiagueños fueron protagonistas ayer de una de las más multitudinarias festividades en honor a la Virgen del Valle en la vecina provincia de Catamarca, ya que se calcula que unas 130.000 personas tomaron parte de la procesión que ayer por la tarde clausuró los festejos.

Como cada año, la presencia de comprovincianos se hizo sentir, ya que muchas agrupaciones locales colaboraron con los servidores catamarqueños durante la procesión, portando las pancartas que los identificaba.

Desde temprano fue intenso el movimiento que se pudo ver en torno de la catedral catamarqueña, donde era incesante el arribo de peregrinos que ofrecían su sacrificio a la Virgen.

Bendición

En medio de sus tareas, el obispo de la Diócesis de Catamarca, monseñor Luis Urbanc, destacó la presencia de los fieles santiagueños en diálogo con el enviado de Diario Panorama y Noticiero 7. "Cada año vienen más peregrinos desde Santiago. Fue muy especial esta festividad. El peregrino tiene un trato especial porque se vuelca con devoción a la Virgen del Valle. Conocemos lo difícil que es llegar de tan lejos, y sabemos el sacrificio que hacen. Dios y la Virgen los bendigan siempre", dijo el prelado.

El momento destacado del diálogo exclusivo que mantuvo el prelado catamarqueño con estos medios santiagueños, fue la bendición especial que envió a toda la provincia, deseando que "vivan una fiesta en paz y en familia, como quiere la Virgen".

"Los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que viva la Virgen del Valle y que vivan los peregrinos", puntualizó.

Mensaje

"Querida Madre del Valle, en nombre de todos tus devotos hijos y peregrinos que nos congregamos para manifestarte nuestro amor y gratitud... te agradezco porque nos has hecho revivir la fe, nos has fortalecido la esperanza y has reencendido en nosotros el amor a Dios y a los hermanos, ya que pudimos rezar mucho, meditar la Palabra de Dios, servir a los hermanos, cantar las maravillas del Señor y participar en misas y en esta solemne procesión que ahora culmina", dijo monseñor Urbanc en su habitual mensaje luego de la procesión.

En otro pasaje, encomendó especialmente "a los legisladores nacionales, provinciales y municipales que asumirán sus bancas, para que busquen tu protección e inspiren en Ti el modo de obrar en el cumplimiento del deber. Que se aboquen a sancionar leyes justas que velen por el bien auténtico de todos, respetando la ley natural y siguiendo el dictado de una conciencia recta".

"Tú sabes, Madre del Perdón, que los hijos de Eva somos falibles, por eso te pido que si algo no nos salió bien, que si hubo negligencias, omisiones, maltrato o desconsideración con algún peregrino, seamos perdonados y comprendidos por aquellos que puedan esgrimir alguna legítima queja", pidió.

"Por último, Madre de los Peregrinos, te pido por todos los que ahora o mañana emprenden su regreso; acompáñalos y cuídalos de los peligros del camino y que puedan reencontrarse con sus seres queridos, llevándoles tus bendiciones y favores que vinieron a implorar. Gracias, Madrecita querida, gracias... gracias... gracias... Y a ustedes, amados peregrinos, muchas gracias por haber venido; sepan que siempre los esperamos; sepan disimular nuestros errores, y hasta el próximo encuentro, cuando el Señor Dios lo permita. ¡Vayan en Paz!", finalizó el obispo de la Diócesis de Catamarca.

Luego de la solemne procesión, comenzó la lenta desconcentración de los devotos, que poblaron las rutas que conducen a nuestra provincia.