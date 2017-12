Juegos de semifinales para el torneo Anual 2017 Tarjeta Sol

09/12/2017 -

Hoy se jugarán duelos de semifinales del Torneo Anual Tarjeta Sol. En cancha de Lawn Tennis: 8, en 6º división, SLTC Blanco vs. CACC 9, en 6º, SLTC Rojo vs. Old Lions RC Rojo. 17, en 1º Damas, SLTC vs. SEHC 18.30, en 1º Caballeros, Mishqui Mayu vs. Lugus HC. 20, en 1º Damas, Old Lions Rojo vs. C. Docente. 21.30, en 1º Damas, Lugus HC vs. CACC.

En cancha de Old Lions: 8, en 6º división, Mishqui Mayu HC vs. Athenas HC. 9, en 6º, Old Lions RC Azul vs. Green Sun. 16.30, en 1º Damas, Old Lions RC Azul vs. Mishqui Mayu HC. 18, en 1º Caballeros, CACC. vs. Docente. Mañana proseguirá la acción.