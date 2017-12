Daer: "No se pueden juzgar los actos de Gobierno"

09/12/2017 -

Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT, opinó que "no se pueden juzgar actos de gobierno", al referirse a la causa por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, en la que se procesó a la ex presidenta Cristina Kirchner y ex funcionarios de su gobierno.

"No suelo opinar sobre la Justicia, pero lo sucedido me obliga: no se pueden juzgar actos de gobierno, es complicado para la democracia", dijo Daer.

"Estoy convencido que no se puede judicializar una decisión de gobierno y, más aún, teniendo como antecedente los dichos entre personas que ni siquiera eran funcionarios en el momento que se generó" el Memorándum.

Lo resuelto por el juez Claudio Bonadio, a cargo de la causa, "tiene connotación, una dimensión importante. Estamos hablando de una ex presidenta. Lo que se está cuestionando es un acto de gobierno. Me parece que es un antecedente muy complicado para la democracia. La política en su conjunto tiene que opinar" sobre el tema, dijo. "Una cosa es hablar de actos de corrupción, delitos, y otra cosa muy distinta es hablar de actos de gobierno", señaló Daer, y agregó que el memorándum suscripto "no es revisable, es un acto de gobierno, de política internacional, que puede tener conjeturas; en cada momento político, el que gobierna tiene que tomar definiciones, que no son judiciales, desde ningún punto de vista".