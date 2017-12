Una DJ inglesa animará loS festejos del Día Nacional del tango

Fotos Mate de por medio, Jimini y José disfrutaron del mate al hablar con EL LIBERAL.

09/12/2017 -

Mañana, a las 21, la Milonga Popular de la plaza Lugones, celebrará el Día Nacional del Tango, fecha que se conmemorará el lunes 11 y que fuera instituida por Ben Molar en conmemoración al día de nacimiento de los creadores de dos vertientes del tango: "La Voz" (Carlos Gardel) y "La Música" (Julio De Caro, director de orquesta).

Este año, esta celebración en la Milonga Popular de la plaza Lugones tendrá una particularidad: la musicalización estará a cargo de la DJ inglesa Jimini Hignett, su nombre real, o "Jimi Chimichurri", el artístico que adoptó para ponerle ritmo y sabor al género del que se enamoró a primera vista.

José Basualdo, impulsor de la Milonga Popular, la invitó para asistir a este encuentro que se realiza al aire libre y gratuito en el que los amantes del tango se reúnen para bailar, escuchar o ver bailar.

Jimini Hignett es artista plástica y escritora. Nació en Inglaterra y vivió un largo tiempo en Escocia y en Amsterdam (donde hoy reside). Dentro de sus actividades multifacéticas, la música tiene un lugar importante en su vida, particularmente el tango, un ritmo que conoció en un centro cultural de Francia mientras se encontraba dictando clases de pintura.

Jimini siempre está volviendo a la Argentina. Y es en Buenos Aires donde desarrolla sus actividades como una artista militante de la vida y defensora de las causas que hacen a la condición humana. Y desde la capital argentina participa de movidas culturales íntimamente ligadas al dos por cuatro, entre las que se encuentra el ETI (Encuentro de Tangueros del Interior), un espacio itinerante que cada año se concreta en diversas provincias de nuestro país. Y es en el de Córdoba donde José Basualdo conoció a Jimini. Luego de ver su trabajo, la invitó para el espectáculo de mañana, en la plaza Lugones (Avenida Roca y Avellaneda, al frente de la iglesia San Francisco) para lo que será la previa del Día Nacional del Tango.

"Del tango, me enamoraron los abrazos, sus letras, sus formas, sus contenidos", destacó a EL LIBERAL. Ya son tres veces las que vino a la Argentina para estudiar "este conjuro extraño de amor hecho cadencia", como dice Santos Discépolo en "El Choclo". Mañana, Jimini Hignett se convertirá en la DJ Chimichurri para, con su particular estilo, mover las bateas y hacer aflorar las creaciones de Alfredo Gobbi, Roberto Goyeneche, Aníbal Troilo y Atilio Stamponi. "En la Argentina, me siento como en casa, haciendo lo que me gusta. Siento que soy yo", dijo Jimini.