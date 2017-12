Santiago será sede de la última fecha del año

09/12/2017 -

Santiago del Estero será sede de la última fecha del Regional NOA de tenis de mesa mañana a las 9.30 evento que contará con la organización de la ANTM.

El certamen contará con la presencia de jugadores locales, de Tucumán, Salta, Catamarca y Jujuy. Se jugará en la sede de la calle Independencia Nº 267, y estará auspiciado por las firmas Montero Sport, G y Fitness suplementación, Butterfly Table Tennis Argentina y por el Gobierno de la Provincia.

Entre los jugadores locales Matías Carrizo en Mayores, Joaquín González en Sub16 y Bautista Cortina en Sub10, actuales líderes del ranking de sus categorías, buscarán ser campeones de la región. El torneo se jugará en las categorías Sub10, Sub13, Sub 13 iniciados, Sub 16, Sub 18, Mayores libre, Maxi 40, Maxi 60, Damas libre, Damas maxi40. Por informes podrán comunicarse al 154712964.