Simeone: "Dirigir a la selección es más adelante"

09/12/2017 -

El argentino Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid español, opinó que se siente "más entrenador que seleccionador", por lo que cree que su momento para "dirigir a la Argentina es más adelante. A la selección no tiene que dirigirla el mejor del momento, sino el que mejor conozca a los jugadores. Nadie me llamó. Todavía soy más entrenador que seleccionador. Creo que mi momento de dirigir a la Argentina es más adelante", señaló Simeone en declaraciones a TyC Sports y Fox en Madrid.

"Hoy me siento más entrenador que seleccionador. Para llegar a la Selección Argentina hay que estar preparado", agregó el "Cholo".

El ex mediocampista del seleccionado argentino, consideró que ‘los jugadores actuales sienten la selección como ninguno’. Simeone, de 47 años y DT del Atlético desde 2011, confió que se siente bien como entrenador del "Aleti". Ex técnico de Racing, River, Estudiantes de La Plata, San Lorenzo y Catania de Italia admitió que ‘el tiempo que estuve en Estudiantes fue muy importante para aprender. Era súper ofensivo. El segundo paso por River, en el que me fue mal, y Catania me hicieron mejor entrenador’.

Consultado por algunos colegas y compatriotas, Simeone afirmó que "Guillermo (Barros Schelotto), (Marcelo) Gallardo y (Jorge) Almirón son técnicos muy interesantes que están haciendo las cosas muy bien".