"No soy quién para decir que somos los mejores"

Fotos CAUTO Guillermo Barros Schelotto, DT de Boca Juniors, mantiene su tranquilidad y resalta el trabajo de sus dirigidos.

09/12/2017 -

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, se desentendió de la polémica sobre qué equipo es el mejor del fútbol argentino y no quiso postular al ‘Xeneize’ en la discusión con River, Lanús o Independiente, los otros considerados por la crítica.

"No sé", respondió al ser consultado por su elección y luego agregó: "No soy quién para decir si somos nosotros los mejores del fútbol argentino".

"Lo que sí tengo claro -abundó- es que fuimos los mejores en el torneo que ganamos. Tuvimos actitud para buscar los partidos y capacidad goleadora, algo que no tuvieron el resto de los equipos, por eso fuimos los campeones", declaró.

Boca cumplirá el próximo lunes un año exacto en la punta del campeonato argentino, condición que ya tiene asegurada porque San Lorenzo, su acompañante en la cima, ya disputó su partido de la duodécima fecha de la Superliga.

Barros Schelotto, en otro segmento de la conferencia de prensa que brindó ayer en Casa Amarilla, también evadió las declaraciones de su colega de River, Marcelo Gallardo, quien valoró el hecho de jugar "una final" como la de la Copa Argentina a la que "otros no pudieron llegar".

"No creo que haya significado un ataque para Boca. Creo que lo dijo hablando de River, nosotros no tuvimos una final definitiva pero sí varias finales que nos llevaron a ser campeones", recordó.

La prioridades

Para proyectar el año próximo, Barros Schelotto se reunirá el lunes con el presidente, Daniel Angelici, con el tema de las incorporaciones como eje central.

"La cantidad será un tema a conversar. En el primer semestre del año que viene no vamos a poder contar con dos jugadores muy importantes como (Fernando) Gago y (Darío) Benedetto", admitió.

"Ya lo tenemos a "Wanchope" (Ramón Ábila), veremos si llega o no (Carlos) Tevez y después habrá que definir. Sobre (Ricardo) Centurión no he hablado nada, es un jugador que le ha rendido mucho al club pero sabemos que tiene que mejorar su comportamiento fuera de la cancha", apuntó.

Finalmente, Guillermo confirmó que el lateral Leonardo Jara será reemplazado por Gino Peruzzi y que el colombiano Frank Fabra podrá jugar mañana con Estudiantes de La Plata en la cancha de Quilmes.

El equipo titular será con Agustín Rossi; Peruzzi, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Fabra; Nández, Wilmar Barrios y Pablo Pérez; Cristian Pavón, Guido Vadalá y Edwin Cardona.

No estarán concentrados para el último partido del año Walter Bou y Oscar Junior Benítez.