La Unión Europea y el Reino Unido alcanzaron un acuerdo sobre el proceso de negociación del Brexit

09/12/2017 -

La Unión Europea (UE) y el Reino Unido alcanzaron ayer un acuerdo para pasar a la segunda fase de negociación del Brexit, tras constatar "avances suficientes" sobre los derechos de los ciudadanos y la factura de salida, y superar las diferencias sobre la frontera norirlandesa, que se mantenía como el principal escollo.

La Comisión Europea (CE), el ejecutivo de la UE, dijo que recomendará a la cumbre de líderes europeos de la semana próxima comenzar la segunda etapa de las conversaciones, centradas en la relación comercial futura entre el bloque y Londres.

"La CE decidió recomendar al Consejo Europeo que se hicieron los progresos suficientes en los tres términos del divorcio para poder entrar en la segunda fase de la negociación", dijo el presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, en rueda de prensa en Bruselas.

Palabra de May

Parado junto a Juncker, la primera ministra británica, Theresa May, agregó que "no habrá una frontera dura entre Irlanda e Irlanda del Norte", luego de que la jefa de gobierno intensificara en los últimos días los contactos con los unionistas de Irlanda del Norte. La satisfacción de los unionistas de Irlanda del Norte por el acuerdo no se ha hecho esperar. La líder del Partido Democrático de Irlanda del Norte, Arlene Foster, destacó que la provincia británica abandonará la UE en las mismas condiciones que el Reino Unido.