Fotos Para Macri, CFK debe someterse a la Justicia y dar explicaciones

09/12/2017 -

El presidente Mauricio Macri, en el marco de la situación procesal de Cristina Kirchner, consideró que la senadora "tiene que someterse a la Justicia" y que "los jueces decidirán" sobre su situación.

"Me han venido a preguntar si tenía un acuerdo de impunidad con la ex presidenta. Les deben estar repartiendo algún tipo de pastilla que les cae mal (a los periodistas que le consultaron eso). No pude ponerme de acuerdo ni en la transferencia de los atributos", indicó.

Vale destacar que Marcelo Longobardi le hizo al Presidente una entrevista para CNN que saldrá al aire mañana. En ese marco la agencia Telam reveló un adelanto donde se le consultó al jefe de estado si piensa que al fiscal Alberto Nisman lo asesinaron: "La verdad que a esta altura, sí. La última pericia que tenemos dice eso", precisó.

Te puede interesar: "Otro conductor ebrio al volante mató a madre e hija en una ruta"

En cuanto a la situación económica de la Argentina, Macri consideró que "siento que maduramos. Entendimos que teníamos que cambiar y el mundo nos está acompañando".

También se refirió al presidente estadounidense Donald Trump, y tras los reveses a la exportación de biodiésel y carne vacuna, el mandatario argentino consideró que su par norteamericano "tiene una visión que no comparto", en referencia a las políticas proteccionistas, aunque aclaró: "Estamos igualmente en posiciones extremas, contrarias. Es uno de los países que más se abrió al comercio internacional y la Argentina estuvo aislada durante muchos años del mundo".