FÚNEBRES | 10 de Diciembre de 2017

Hoy 21:12 - FALLECIMIENTOS





- José Alberto Santos (La Banda)

- Emir Ramírez (La Banda)

- Adriana Rosa Hernández Catán

- Ramón Francisco Muñoz

- Camilo Ignacio Sosa

- Federico Exequiel Brizuela

- Horacio Orlando Santillán

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BARRAZA, FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. Familia Barbieri participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida vecina y elevan oraciones en su memoria.

BARRAZA, FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. Sus vecinos María Jerez de Bustos, Silvia y Carlos Bustos y familia, acompañan con gran dolor a sus hijos Victor y Gladis la gran pérdida de su madre y ruegan por ella una oración.

BARRAZA, FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. Instituto de Tratamiento, Rehabilitación y Apoyo en la Inclusión Escolar SUYAY, Personal Directivo, Profesionales, Profesoras en Educación Especial y Administrativos participan con profundo dolor y acompañan al Sr. Alejandro Villarroel, secretario de la Institución, por el fallecimiento de su abuela. Elevan oraciones a su querida memoria.

BARRAZA, FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. Los Directivos de SUYAY: Lic. María Pía Abate, Dra. Silvia Abate, C.P.N.Tamara Luna Abate y Gerentes Xavier Luna Abate y Geancarlo Luna Abate participan con profundo pesar el fallecimiento de la abuela de su secretario Alejandro Villarroel. Elevan oraciones en su memoria.

BARRAZA, FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. La comunidad Educativa de Instituto Superior de Formación Docente Nº 3 de Fernández, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del profesor Victos Suarez y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

BRIZUELA, FEDERICO EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/17|. Sus padres, hermanos, abuela, tíos y primos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Maco. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

HERNÁNDEZ CATÁN, ADRIANA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Madre, cuanto dolor al despedirte, pido al Altísimo te reciba en sus brazos y te de la felicidad eterna. Su hija Amelia y Marcos ruegan oraciones en su memoria.

HERNÁNDEZ CATÁN, ADRIANA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. "Que los ángeles de Dios te reciban con cantos de cítaras y guitarras para que tenga el descanso eterno y brille para ti la luz que no tiene fin". Con dolor te despedimos Dr. Víctor Hugo Argañaraz, su esposa Lic. Myriam Anzani; sus hijos Víctor, Elina, Mara, Marcos, Melisa y Victoria y sus respectivas familias, pidiendo al Altísimo resignación a Tere, Ami, Jose y demás familiares.

MUÑOZ, RAMÓN FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Su esposa: Elida Navarro, sus hijos: Teresita, Adriana, Marcela y Gonzalo, hijos pol., nietos y bisnietos, part. con dolor su fallec. é invitan al sepelio hoy a las 10 en el cement. La Piedad. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S. V. ) Caruso Cia Arg. de Seguros S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

OLIVERA, ENRIQUE GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. Dr. Carlos Roberto Alderete, su espposa Rosalía Marcos e hijos y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PIKALUK, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Charata - Chaco el 7/12/17|. Justo Alegre, su esposa Silvia Assef, sus hijos Analía, Omar, Lisandro, Fernando, Mariela y Fabian con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento deseandoles pronta resignacion a sus familiares. Elevamos oraciones en su memoria.

PIKALUK, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Charata - Chaco el 7/12/17|. María Eugenia Jugo, Viviana Borrás, Analía Borrás, Natividad Suarez, Andrea Bravo, Marta Aranda, José Rojas, Margarita Fantoni y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su hermano Rubén y todas su familia en tal lamentable momento, rezando oraciones en su memoria.

PIKALUK, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Charata - Chaco el 7/12/17|. La comunidad Educativa del Instituto de Enseñanza San Jorge y la Asociación Mutual participan el fallecimiento del hermano del profesor Rubén Pikaluk, rogando oraciones en su memoria.

PIKALUK, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Charata - Chaco el 7/12/17|. Los colegas del Dpto. de Idiomas del Colegio Absalon Rojas participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano del Prof. Ruben Pikaluk. Elevan oraciones en su memoria.

PIKALUK, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Charata - Chaco el 7/12/17|. Estanislao Kozlowski, su esposa Sara Inés Anelli, sus hijos Daniel, Viviana, Yeyé y Ariel con sus respectivas familias participamos con dolor el fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en dicha localidad.

PIKALUK, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Charata - Chaco el 7/12/17|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Raquel Díaz, Oscar y Gaston Gauna saludan a sus amigos Ruben y Patricia y los acompañan en su dolor por esta triste pérdida.

PIKALUK, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Charata - Chaco el 7/12/17|. Susana, Oscar y Liliana Ponce Faila participan con profundo dolor el fallecimiento de Luis y acompañan a Ruben y Patri en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PIKALUK, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Charata - Chaco el 7/12/17|. Alvaro Gomez, Marta Chuaire e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de sus amigos Ruben y Dani. Acompañan a sus respectivas familias en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PIKALUK, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Charata - Chaco el 7/12/17|. Omar Campos, su esposa Silvia y sus hijos Nicolás y Facundo participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de sus amigos Rubén y Daniel Pikaluk. Se ruega una oración en su memoria.

PIKALUK, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Charata - Chaco el 7/12/17|. "Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así tambien Dios traerá con El a los que se durmieron en Jesús". El Dpto. de Ingles del Colegio San Jorge, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a nuestro compañero Ruben en tan doloroso momento.

REYNOLDS, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. Su sobrina Amalia A. de Carrizo (Pelusa) y sus hijos Maria Mercedes, Fernando y Maria Laura y sus respectivas flias. Participan de su fallecimiento y acompañan a Elsa, Mario y Graciela en tan triste momento

REYNOLDS, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. Esther Carrizo de Reynolds y sus sobrinos Esther M. Reynolds y Dario Barzola Reynolds participan con dolor el fallecimiento de la querida tía Pocha. Ruegan oración por su feliz resurrección.

SANTILLÁN, HORACIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Sus hijos, nietos y vecinos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Vuelta de la Barranca. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SAYAGO, ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/17|. "El que cree en mi no morirá jamás". Personal directivo y docente de la Escuela Nº 88 Coronel Borges acompañan con profundo dolor a la directora del establecimiento Sra, María de Carmen Ledesma de Jimenez por el fallecimiento de su madre. Se ruega una oración en su memoria.

SOSA, CAMILO IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Su esposa Eva Quiñones, sus hijos Fabian, Elena, Cesar, Brenda, Mauro, Exequiel, Sole, Valentina, Juan y Héctor, h. pol nietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11hs en el cementerio de Vuelta la Barranca COB NORCEN. SERVICIO REALIZADO COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - Tel. 4219787.

VÉLIZ, JULIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. Su esposa Cira Gramajo, sus hijos Liliana, Mabel, Silvia, Raquel y Walter, nietos Diego, Florencia, Celeste, María José, Luna y Victoria participan su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 1:30 en el cement. El Descanso. C duelo P L Gallo 340 SV Caruso Cia de Seg S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

GALIZZI, ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 2/12/17|. Sus familiares, sobrinos Gómez y Galizzi; su cuñada Perla invitan a la misa que se oficiará en su memoria hoy en la iglesia Inmaculada Concepción a las 20 hs, para rogar por su eterno descanso.

GONZÁLEZ DE GARBI, MARÍA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/91|. Te llevaremos por siempre en nuestros corazones. Tu esposo Antonio Adán Garbi, tus hijos Antonio, Claudia, Marcela y María eugenia, hijos políticos, nietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 en la parroauia San Roque, al cumplirse 26 años de su fallecimiento.

GUTIÉRREZ, CARLOS RICARDO (Carlitos) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/2016|. Hijo mío, que triste y doloroso es recordar que no estás en este mundo… Sin embargo al saber que estás con Dios en el Cielo, cantando y gozando encuentro alivio a mi tristeza. Estuviste poco tiempo sobre la tierra, pero fue suficiente para grabar tu recuerdo en mi corazón. Que brille para él la luz que no tiene fin. Tus papás Carlos y Nora y hermanas invitan a la misa al cumplir 18 meses de su partida en la Pquia. Santo Cristo hoy a las 20.30 hs.

HERRERA, RAMÓN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/09|. Siempre estarás entre nosotros. Su esposa Josefina Ibáñez, sus hijas Mariana y Soledad y sus respectivas familias invitan a la misa que se oficiará hoy a las 11 en la Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse 8 años de su fallecimiento.

MÁRQUEZ, JOSÉ PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. "Querido José, sabes lo mucho que te queremos y extrañamos. Besos al cielo, descansa en paz". Su hermana María Estela Márquez de Cáceres, cuñado José María Cáceres, sus sobrinos María Alejandra, María José, Nuria Mercedes, Nelson Martin Cáceres Marquez, Analía Paz, sus sobrinos nietos Gonzalo y Analucía Cáceres Paz invitan a la misa de 9 dias hoy a las 21 hs en Pquia, San Roque. Ruegan oraciones en su memoria.

MÁRQUEZ, JOSÉ PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. "Querido tio José, vivirás por siempre en nuestros corazones". Sus sobrinos María Alejandra, María José, Nelson Martin y Nuria Mercedes Caceres Marquez invitan a la misa de 9 dias hoy a las 21 hs en Pquia, San Roque. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTOYA MACCIÓ, GUILLERMO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Hijo siempre te recordaré como una gran persona: servicial, muy querido por tus amigos, vecinos, familiares y compañeros de Servi Moto, a los cuales les agradezco mucho las condolencias. te abraza tu mamá Julia Alicia Macció, tu hermano Diego, tus hijos Ornella y Thiago e invitan a la misa de tu partida a los nueve días a celebrarse en la Pquia. San José del Bº Belgrano hoy a las 21.30. Ruegan una oración.

MONTOYA MACCIÓ, GUILLERMO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Guiyi te recordaremos con cariño por la excelente persona que fuiste, ahora sos un ángel que nos cuidarás desde arriba. Tu novia Paola, Luciana Teresa, Norma, Adela y Leandro invitan a la misa de los nueve días que se ofrecerá en la parroquia San José hoy domingo 10 a las 21.30 hs.

ORIETA, JOSÉ ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/16|. Para su familia. Un dia como hoy los dejé, no quiero que me recuerden con lágrimas, como aquel que no tiene esperanza, soy la brisa que besa sus rostros. Siempre serán los más importantes, cuando sientan que no puedan más, yo no los dejé de amar, solo no estoy físicamente, pero piensen en esa página bonita que vivimos juntos. Los amo mucho. "Alejandro". Vivirás siempre en nuestros corazones y te recordaremos. Tu madre Yolanda, tu esposa Laura, hermanos Mario, Domingo y Maria, cuñados Ignacio, Verónica y Liliana, sus ahijados Sebastián y Micaela, sus sobrinos Rodrigo, Celeste, Nicolás, Thiziano, Ian, Romina, Celeste y Thiziana, sus tíos paternos y tía materna Ramona y primos Anyelén y Narela, abuelo Maria, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Catedral, al cumplirse el primer aniversario de su partida.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

AUAT, OSCAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/98|. Beto: hermano querido. Un año más sigues presente todos los días y en cada momento de nuestras vidas. El tiempo marca lo lejano de tu partida, pero nos acerca cada vez, más a vos. Te extrañamos, te lloramos aunque vives por siempre en todos nosotros. Siempre hay una oración, una flor, una lágrima y un porqué. Te amamos. Descansa en paz. Nini. Elba, Pilín, Beby, Tita y Lalo.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CORONEL, RICARDO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/17|. Sus hermanos Coco, Lilian, sus sobrinos Ariel, Marisol, Teté, Marilin, Virginia y respectivas familias participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Jardin del Sol.

CORONEL, RICARDO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/17|. Sus hermanos Eduardo, Ángel, Coco, María y Homero y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Jardin del Sol.

CORONEL, RICARDO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/17|. Su hermano José Ángel Coronel, su cuñada Norma, sus sobrinos Sandra y Fernando y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Jardin del Sol.

CORONEL, RICARDO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/17|. Sus hermanos María y Ruben Ledesma, sus sobrinas Amanda, Mercedes y Lourdes y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Jardin del Sol.

CORONEL, RICARDO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/17|. René Rolando Ibarra, Adriana González y Mariel Ibarra participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en estos momentos. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, RICARDO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/17|. Cuando un amigo se va queda un espacio vacío que no se puede llenar con la llegada de otro amigo. Ricardo fue un amigo que conocí en estos últimos tiempos, una excelente persona, honesta, humilde y servicial. Siempre te recordaremos amigo. Re3signación a sus familiares. Sus amigos Osvaldo Atenor, Susana Nazar.

CORONEL, RICARDO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/17|. Emma Olivera de Daud y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y demás familiares. Elevan oraciones en su querida memoria.

RAMÍREZ, EMIR (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Sus padres Patricia Jorge y Leonardo Ramirez, sus hermanos Karen, Joaquin y demás familiares. El cortejo partirá de Laprida 383 (sala velatoria) y que sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el cementerio Jardin del Sol. Servicio realizado por COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

SANTILLAN, JOSÉ ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. "Grandes recuerdos nos dejan en nuestra historia de momentos compartidos". Tus amigos Carlos Acuña, Teresa Morales, sus hijos Dra. Claudia, Jose y Valentin Acuña, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia

SANTILLAN, JOSÉ ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. Hasta siempre querido amigo y excelente vecino, nos invade una profunda tristeza por tu inesperada partida. Te vamos a extrañar. Abrazamos a Esther, a tus hijos y nietos. Mari de Domínguez; sus hijos Leny y flia.; Alejandra y flia.; Leo y flia.

SANTOS, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. Su esposa Mercedes Gomez, sus hijos Veronica, Jose, Rodrigo, Ramiro y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardin del Sol. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

SANTOS, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. "La muerte no es apagar la luz, es solamente apagar la lámpara porque ha llegado el amanecer". Su esposa Gringa Gomez, sus hijos María Verónica y Mario Lopez, José María y7 Eugenia Paz, Rodrigo José y Ramiro José y Cecilia Rodríguez, sus nietos Florencia y Francisco Santos Rodríguez Rania Yapur y Gabriel Lopez y Santiago Santos Paz participan con dolor su partida y elevan oraciones para su eterno descanso.

SANTOS, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Participan con dolor su fallecimiento. Su hijo Ramiro, hija política Cecilia y nietos Florencia y Francisco Santos.

SANTOS, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Su hijo José María Santos Gomez, su nuera Ma. Eugenia Paz y su nieto Santiago Santos Paz participan con profundo dolor su partida al reino de los cielos.

SANTOS, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. "Lo que se ama jamás se pierde". Su hija María Verónica Santos y Mario Alberto Lopez, sus nietos Rania Yapur Santos y Gabriel Lopez Santos.

SANTOS, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. Su hija Silvia Santos y su nieta Fernanda Avila ruegan una oración en su memoria. Ya descansas en los brazos de Jesús.

SANTOS, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. Luchó hasta el final como el mejor gladiador, hoy descansa en un bello hogar más allá del sol, donde solo hay paz y amor. Sus vecinos: Margarita Sayago, sus hijos Martín Adle y Natalia Gómez; Gastón Adle y Fabiana Ferreyra; Sebastián Adle y Cecilia Siriani; Mariano Adle y Karina Villarreal participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia rogando a Dios resignación y consuelo en este difícil momento.

SANTOS, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Acompañan a su sobrino Ramiro Santos y flias. el fallecimiento de su padre. Ramón Rodríguez, y sus hijos Ramón Manuel, José María y María Esther Rodríguez.

SANTOS, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. Las amigas y colegas de su esposa Gringa, Marta, Gloria, Nieves, Delia, Carmen, Elena, Norma, Chela, Hugo, Paula, Pedro, María Luisa, Mimí, Noni, Tere participan su fallecimiento y acompañan en su dolor a toda su flia.

SANTOS, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. Compañeros de su esposa Gringa Gómez de la promoción 1963 de la Escuela de Maestros Normales Regionales Dr. José Benjamín Gorostiaga participan con dolor su fallecimiento y ruegan por la felicidad de su alma.

SANTOS, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. Oscar Paz, su esposa Cristina Mendoza y sus hijos participan con profundo dolor su partida a la casa de nuestro Señor Jesucristo. Que brille para el la luz que no tiene fin. Amén.

SANTOS, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. "Yo soy en pan de la vida, el que viene a mi no tendrá hambre y el que cree en mi nunca tendrá sed". Graciela Sarquiz y sus hijos Sergio Alejandro Moukarzel Sarquiz y Gustavo Miguel Moukarzel Sarquiz.

SANTOS, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. "El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida". Luis Alejandro Moukarzel y sus hijos Sergio Alejandro Moukarzel Sarquiz y Gustavo Miguel Moukarzel Sarquiz.

SANTOS, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. Familia Giannoni Dorado, acompañan con profundo dolor a la Sra. Mercedes Gomez por el fallecimiento de su Sr. esposo.

SANTOS, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. Olga Adriana Sarquiz, su esposo Mario Ledesma, sus hijos Maria Cecilia, Maria Carolina, Maria Carla, María Catalina, María Camila, Matías Noriega, Cristian Nediani, sus nietos Lisandro y Emilia Noriega Ledesma y Felipe Antonio Nediani Ledesma.

SANTOS, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. Matías Noriega, su esposa María Cecilia Ledesma y sus hijos Lisandro y Emilia Noriega Ledesma participan su fallecimiento.

SANTOS, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. Cristian Nediani, María Carolina Ledesma Sarquiz y su hijo Felipe Antonio Nediani Ledesma participan su fallecimiento.

SANTOS, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. Roberto Suárez, Titi Vallés, hijos y nieta participan con hondo pesar el fallecimiento del esposo de su querida amiga Gringa Gómez. Acompañan a la familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTOS, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. "Que el Señor te reciba en sus brazos y te conceda la paz". Silvia Suárez, Mónica y Fernando Aguilar acompañan a Gringa y a su familia en este momento de dolor y elevan oraciones en su memoria.

SANTOS, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. Moris Roberto Zuain y familia participan el fallecimiento de su amigo y compañero de la escuela secundaria acompañan a su familia en el dolor y ruegan oraciones en su memoria.

SANTOS, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. Gringa, tu "novio", tu enamorado de siempre y para siempre, hoy se adelantó". Tu melancolía lo sabe feliz en el prado celestial donde el milagro de morar deja atrás esta tierra urgida de apremios y necesidades. Tu amiga Elba Espínola e hijos participan su fallecimiento y elevan preces en su memoria.

SANTOS, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. María Angelica Ledesma Vda. de Galvan, sus hijos Lucky, Daniel, Luis y Silvia, sus nietos Viviana, Mariana, Francisco, Ignacio y Luis María participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a José, Marita y a sus hijos en este momento. Se ruega una oración en tu memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CISNEROS, JULIO DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/17|. "Señor recíbelo y protégelo con tu luz". Su esposa María Rita Odino, sus primos, sobrinos, hermanos políticos agradecen a todas las personas que acompañaron en momentos difíciles e invitan a la misa con motivo del 1º mes a realizarse en la Parroquia Sgo. Apóstol el lunes 11 a las 20:30hs.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

CORTEZ SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/06|. "Señor verdadero y único Dios por quien se vive, al conmemorarse el aniversario de nuestra querida Antonia Silvia Cortez, te pedimos por intercesión de Santa María que derrames sobre ella tu misericordia y le concedas participar del premio de tus elegidos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Elevamos oraciones en tu memoria y hoy como ayer y siempre te recordamos con mucho amo, sin olvidar tu paso por esta vida que a cada uno nos dejo una huella en el corazón, por tu bondad, humildad y porque fuiste un bello ser. La Comunidad Educativa del Colegio Presbitero Pedro Fils Pierre.