Escape hacia el alma

Allí donde persiste la ternura intacta de la infancia, las imágenes de un pasado no muy lejano siempre activo y vivificante, está latente la poesía. “Un espejo que se mira en el espejo, descubrir que sólo somos formas, que no se dicen...o mirar el cielo como si fuera un gran collage…” tal vez a partir de la lírica del flaco Spinetta, también afloran otras voces capaces de reconocerse. Con mucha paciencia y dedicación, Natalia Sánchez se lanzó de lleno al mundo del arte literario para expresarse y revelar su mundo a través de la palabra, reconociendo los grandes momentos compartidos que siempre forman parte de ese encanto de decir en metáforas aquello que sueña y ama cada instante.

“Vivo en Fernández hace 14 años, un lugar que por suerte conserva muchas de sus costumbres y tradiciones. Al escribir recurro a ello, resaltando esos pequeños detalles de la cotidianeidad que nos permiten identificarnos. Por ejemplo, si hablo de la siesta, de los coyuyos o de las calles de tierra, se nos viene una imagen que reconocemos como propia, que nos hace sentir como en casa”, confiesa de ese mundo que la rodea a diario, de las cosas simples que nutren su poética, esa que nace de los recuerdos, de las experiencias y anécdotas compartidas, una realidad siempre patente.

Allí está la poesía que contempla la lluvia o mira el cielo desde esa aventura de indagar en los ojos de otro ser humano, que aflora a cada momento y se hace valiente y también vulnerable ante un abrazo. A través de la cuenta en Facebook “Topos bajo la lluvia”, junto a otras tres amigas, encuentra un escaparate común para escribir poesía. “La idea de “Topos Bajo La Lluvia” surgió hace un par de años con un grupo de amigas (Paula, Sofía y Pilar, mis escritoras favoritas), con el fin de poder compartir las cositas que escribíamos. Con el tiempo el proyecto fue creciendo y hoy estamos en miras de publicar un libro con la editorial UMAS. Pero si bien vamos explorando otras formas de difusión, la página nos permite interactuar en tiempo real con la persona que nos lee a través de mensajes o comentarios, y saber que algo que uno escribió les recordó alguna situación personal o les permitió pasar un lindo rato, es algo que no cambiaría más allá de los riesgos que por ahí supone que el material sea público y cualquiera pueda acceder o hacer uso de él”.

Quizá un solo libro, una sola poesía haya despertado otra mirada para relacionarse con su entorno, un modo y una manera de darle sentido a su vida. “Extrañamente mi acercamiento a la escritura no viene de la mano de la lectura, de hecho he leído pocos libros en la vida. Sin embargo, incentivada por amigas e improvisando un poco me fui metiendo en esto de expresar mediante palabras todo aquello que nos inquieta, como la rutina, el trabajo, una charla con los viejos o una fecha en el almanaque, cosas que nos atraviesan a todos pero dicho de una forma simple que pueda sentirse cercana y personal”, relata Natalia.

-Hay quienes dicen que hay que atreverse a escribir poesía y más a leerla ¿coincides con esta postura?

-Cualquiera puede escribir. Lo importante es poder sacarse de encima el miedo de “lo que va a pensar la vecina Clotilde” si lo llega a leer. Yo no tengo una formación en literatura, ni podría hablarte de obras o autores reconocidos, pero considero que la ventaja de no tener una preparación formal me da la libertad de no quedar enmarcada dentro de ninguna estructura, norma o género restrictivo. Por ahí la poesía suele relacionarse a expresiones abstractas inalcanzables, y si bien me parece un estilo completamente válido, espanta un poco a la gente que por ahí no tiene el hábito de la lectura (dentro de la cual me incluyo). Creo que es necesario cambiar nuestra forma de percibir la poesía, salirnos un poco de molde y darnos la posibilidad de entender que hablar del perro de la familia también puede ser un acto poético.

-¿Qué piensas cuando se apunta a la juventud como alejada del arte literario?

-La mayoría de los escritores a los que admiro y sigo son jóvenes, algunos más o menos de mi edad, otros más chicos incluso. Las nuevas voces que van surgiendo tienen mucho que decir, expresándose desde una mirada diferente que tiene que ver con el país en el que crecimos (tan querido y bipolar) y marcada por esta sensación que tenemos de que es necesario salir a luchar por lo que nos parece justo, defender nuestras banderas y sobre todo compartir con el otro aquello que nos inquieta. En este sentido la escritura es una herramienta que nos acerca, que nos permite pararnos frente a una realidad muchas veces hostil y expresarnos a favor o en contra de algo que nos atraviesa y necesitamos decir.