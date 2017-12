“Vemos una total falta de compromiso y de concientización en la familia”

Hoy 07:37 -

Para mí, en el tema de seguridad vial y conductas apunto a los padres, porque veo una total falta de compromiso y concientización en la familia. Nosotros que hacemos los recorridos durante las noches, vemos cómo los padres mismos llevan a sus hijos a las fiestas clandestinas, les compran el alcohol, y les organizan los encuentros. Y lamentablemente veo que esto se va haciendo costumbre, y se lo ha impuesto como moda.

Pero si nosotros como padres, como principal institución educativa estamos fallando, no le pidamos al Estado que actúe, y que el policía haga de padre. Nosotros somos los principales responsables y gestores de la educación.

Tuve la posibilidad de estar con los padres y hablar con ellos, y son ellos mismos los que me plantean que “si todos toman, no puedo dejarlo a mi hijo fuera de eso”, “está bien que se junten porque toman en grupo y no molestan a nadie”, o “mi hijo tiene 17 años y tiene derecho a tomar”. A nosotros nos plantean el hecho de clausurar fiestas clandestinas, pero jamás se pusieron a pensar en nuestro objetivo, jamás se les cruzó por la cabeza que nosotros estamos resguardando a sus hijos, y quizás salvándoles la vida. Los padres, lejos de agradecer, se enojan, nos insultan, y no entienden que la clausura misma es un medio de prevención.

Y es así como los chicos se están criando en una sociedad contaminada, que está involucionando. Es lamentable que hasta los padres naturalicen las fiestas clandestinas con alcohol, drogas y todo el descontrol.

Las instituciones que luchamos desde hace mucho tiempo con esto somos atacadas cuando vamos a buscar una solución. Y además son los mismos propietarios de las fincas los que organizan fiestas de este tipo, poniendo en riesgo la vida de los jóvenes.

Por eso nosotros, más allá de bregar por las actualizaciones de las leyes y normas en cuanto a lo vial, queremos apuntar a llamadas de atención o sanciones a los padres.





Para padres

Como institución, como conocedor de lo que pasa en la noche en Santiago y del descontrol permanente, pido a los padres que no se hagan amigos de sus hijos, porque dejan huérfanos a los jóvenes. Es momento de responsabilizarnos todos, sobre todo los padres, para que podamos hacer una conciencia, principalmente desde la casa y desde el ejemplo.

Los chicos copian los modelos de los adultos. Nos ha tocado llamar a los padres de un adolescente en total estado de ebriedad para que lo vengan a buscar, y la madre estaba en el mismo boliche. Entonces, si no hay una imagen del padre que guíe, poco se puede esperar de los chicos.