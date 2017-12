Innovación como el camino a una sociedad más justa

Hoy 21:51 -

La cita era para hablar de innovación, pero el tema de fondo fue cómo transformar la educación y aprovechar las nuevas tecnologías para reducir el nivel de pobreza en el país. La presentación en el auditorio del Malba de “Argentina innovadora”, el libro escrito por Silvia Naishtat y María Eugenia Estenssoro, convocó a funcionarios, políticos, académicos y científicos para presenciar la charla sobre los temas centrales del ecosistema innovador.

María Eugenia Estenssoro abrió la presentación y vinculó directamente el tema de la innovación con la baja de la pobreza. “El libro quiere mostrar que en la Argentina ya se está trabajando en una visión de país para el siglo XXI. Los argentinos tenemos que prosperar y la maravilla es que tenemos con qué. Tenemos el desafío de lograr que el 50% de los niños que hoy viven en la pobreza no sean adultos pobres”.

En la presentación hubo dos mesas de debate. La primera estuvo integrada por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Lino Barañao, el cineasta Juan José Campanella y el neurólogo Facundo Manes.

“Argentina tiene potencial para ser un nodo de innovación mundial. El rol del investigador es ayudar a generar trabajo de calidad”, dijo Barañao. “Apostar a una economía basada en el conocimiento es la manera más rápida de llegar a una sociedad más justa”, indicó.

Juan José Campanella destacó el rol de las industrias creativas, vinculadas con la animación, los videojuegos y la producción audiovisual, como áreas generadoras de empleo. “No es solo trabajo para los creativos. Estas industrias requieren de muchos oficios diversos”.

“Los argentinos necesitamos de un nuevo paradigma para unirnos y ese paradigma es el conocimiento”, planteó el neurólogo Facundo Manes. “El conocimiento tiene que ser masivo, como el fútbol. No puede estar reservado a una élite, como pasa con el polo. Hoy en la Argentina la mitad de los chicos de 10 años tienen algún problema de malnutrición. Y lo que tenemos que lograr es superar esa barrera que todos puedan jugar el partido del conocimiento”.

Argentina innovadora detalla algunos casos emblemáticos en el país, como el del Instituto Balseiro en Bariloche, al que las autoras definen como “nuestro Silicon Valley”, y el del Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social (Cites) de Sunchales, la primera incubadora de empresas de bases científicas de América Latina.

El segundo panel estuvo integrado por Alec Oxenford, CEO de OLX y Guibert Englebienne, cofundador y CTO de Globant y presidente de Endeavor. “En Argentina nos falta un poquito más de coraje, de creérnosla”, sostuvo Oxenford. Y planteó que en los últimos años “nos habíamos quedado afuera del mundo de la tecnología. Entre otras cosas eso hizo que mientras en el mundo al pobreza se reducía, en Argentina aumentara”.





-¿Cuál debe ser el rol del sector público para promover la innovación?, se preguntó.

“Hay que invertir más en educación para estar alineado a lo que viene en el mundo”, sostuvo Englebienne. “Argentina tiene un sistema emprendedor a ejemplar a nivel global. A los argentinos nos gustan las empresas chicas, pero tenemos que entender que si las empresas no crecen no generan empleo ni competitividad”.

Para Oxenford, “el gran problema del Estado es que se metió donde no tenía que meterse y no se metió donde tendría que haberse metido. El desafío es arreglar la educación y llevarla a niveles de los países con los que realmente competimos: Finlandia, Singapur, Corea. No tenemos que referenciarnos con los países vecinos. Tenemos que subir radicalmente la vara”.