Por terminar la secundaria, santiagueño debuta en la primera de la AFA

Fotos El joven santiagueño "El Ajito" Juárez, atento a las indicaciones del DT Frank Kudelka. Foto gentileza La Voz del Interior

09/12/2017 - CÓRDOBA.- Está entre los principios y valores de Talleres en lo institucional y se contempla como uno de los objetivos principales a cumplir en su estatuto desde el costado social: la formación educativa y académica de sus jugadores, que debe ir de la mano de la futbolística.



Por distintos motivos, que van desde la escasez de recursos, pasando por la falta de incentivación en sus núcleos de pertenencia y referencia o, simplemente, porque comienzan a jugar a temprana edad y los horarios de entrenamiento no coinciden con los de cursado, muchos futbolistas jóvenes no logran concluir sus estudios secundarios a término.

En los últimos días, cuatro jugadores surgidos de sus inferiores y que integran el de la reserva lograron sintonizar sus objetivos deportivos con los educactivos y terminaron la secundaria, según señala La Voz.

Se trata de el volante central Fernando Juárez, el enganche Exequiel Beltramone, el defenso Tomás Oneto y el delantero Cristian Ojeda. También se sumaron, esta semana, otros cuatro juveniles que integran las inferiores de la AFA y la reserva: Fernando Bersano, Carlos Villalba, Marcos Arturia y Juan Pablo Desio.

El caso del "Ajito", como se lo apoda al santiagueño Fernando Juárez (19 años), merece destacarse, porque como premio a su esfuerzo el cuerpo técnico que conduce Frank Kudelka decidió incluirlo en la delegación que viajó hoy a Santa Fe y que este domingo a las 19.15 visita a Colón, por la Superliga.



La lesión del volante Juan Ramírez también contribuyó, porque al ingresar Gabriel Ramírez entre los titulares quedó un lugar para un volante más. Fernando nació en Santiago del Estero el 23 de agosto de 1998, llegó al club con 12 años y completó sus estudios secundarios en las aulas de la Boutique de barrio Jardín de la capital mediterranea.



Integró el plantel de la reserva que se consagró campeona del torneo afista 2016-2017, la cuarta afista campeona, ya debutó como profesional en el Torneo de la B Nacional 2016 y tuvo una convocatoria al seleccionado nacional Sub 20.

Como no fue convocado por Kudelka para la pretemporada de la Superliga pasó un bajón lógico. "No estar en la pretemporada con primera fue un bajón, porque pensaba que había hecho un buen campeonato en reserva y que iba a tener la posibilidad de estar con la Primera. Estuve varios días muy bajoneado, pensaba mucho en eso… Pero bueno, ya pasó. Un día me levante y dije: 'Bueno, ya está. Hay que ponerse las pilas y seguir, esto no termina acá'. Lo hablamos con 'Tomi' (Oneto) que también quedó afuera de la pretemporada, somos los únicos dos que quedamos afuera, porque después fueron casi todos los chicos. Empezamos a trabajar y dijimos que ya está, ya pasó y empezamos a laburar de lo mejor manera posible", dijo este año a "Talleres Soy".

Tomás, de 19 años como él, también se recibió y es un motivo de orgullo para ambos, sus respectivas familias y para el club. Y en el caso de "Ajito", llegó con un regalo de fin de año inesperado: estar entre los 20 que este domingo cerrará el año deportivo del plantel de Primera División de Talleres, junto a otro jugador de la reserva que viene pidiendo pista: "el Negro" Alejandro Maciel. Un premio merecido al esfuerzo.