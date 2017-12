Arranca el regional de tenis de mesa en casa

10/12/2017 -

Hoy a partir de las 9.30 en la sede de la Asociación Norte de Tenis de Mesa (ANTM), se desarrollará a última fecha del Regional NOA de este deporte. El torneo contará con la presencia de jugadores locales, y de Tucumán, Salta, Catamarca y Jujuy. El evento contará con el auspicio de Montero Sport, G y Fitness Suplementación, Butterfly Table Tennis Argentina y por el Gobierno de la Provincia.

Se jugará en Sub10, Sub13, Sub 13 iniciados, Sub 16, Sub 18, Mayores libre, Maxi 40, Maxi 60, Damas libre, Damas maxi40.