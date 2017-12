Comienzan las semifinales

Fotos NIVEL El certamen se desarrolla con la presencia de los mejores jugadores del club.

10/12/2017 -

Hoy a partir de las 10 en los court del Santiago Lawn Tennis Club proseguirán a gran ritmo las instancias de semifinales del certamen de tenis de Dobles Aniversario de la entidad del parque Aguirre.

Cabe recordar que este apasionante certamen se desarrolla tanto en la rama masculina como femenina. El certamen cuenta con la organización de la subcomisión de tenis del Santiago Lawn Tennis Club.

En semifinales de dobles categoría A: Carabajal/Ledesma vs. Nocco/Marín. Serrano/Palomo vs. Álvarez/Salas. En categoría B: Cipolatti/Guerrieri vs. Garnica/Musso. Olmos/Montenegro vs. Secco/Zovich. Semifinales dobles Damas: Vélez/Vélez vs. Jozami/Canata. Mansilla/Ochoa vs. Reinoso/Torres. Las finales serán programadas ni bien finalicen estos juegos de semis.