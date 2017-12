"Pudimos darnos esta alegría para el fin de año"

Fotos RECONFORTANTE. Marcelo Gallardo sumó su séptimo título en tres años y le agradeció a sus jugadores.

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, admitió ayer que haber conseguido el bicampeonato de la Copa Argentina con el 2 a 1 frente a Atlético Tucumán significó "una alegría y un alivio", tras la eliminación en semifinales de la Copa Libertadores y la derrota en el Superclásico frente a Boca.

"No iba a ser fácil cerrar el año con esta alegría después de lo que vivimos en el último tiempo, así que es un alivio. Fuimos justos ganadores y pudimos darnos esta alegría, este alivio, para el fin de año", sostuvo.

En declaraciones a la televisación oficial, el "Muñeco" se mostró reflexivo sobre el cierre de temporada del "Millonario", que entregó el séptimo título para su gestión de apenas tres años (Sudamericana 2014, Recopa Sudamericana 2015, Libertadores 2015, Suruga Bank 2015, Recopa 2016, Copa Argentina 2016/17).

"No iba a ser fácil por un montón de cosas que pasaron, pero no había que pararse, había que seguir. Nos propusimos objetivos muy marcados, muy altos, y a veces se da y a veces no se da. Jugamos dos Copas en el año, nos quedamos en semis en una y la otra la ganamos hoy, así que no es tan malo", analizó.

Sobre el desarrollo del partido, Gallardo explicó que en el entretiempo pidió a sus jugadores "volver a las bases" de la planificación inicial, pese al empate rápido de Atlético Tucumán.

"Habíamos arrancado bien el partido, movíamos bien la pelota con precisión, hacemos el gol y no lo pudimos disfrutar porque enseguida nos empataron, y ahí sentimos el hecho de tener que volver a remar. En el entretiempo volvimos a las bases, logramos el gol, y no sufrimos hasta el final, cuando nos tiraron muchos centros", concluyó.