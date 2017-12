Cae remisero por extorsionar a pasajera tras olvidar un Iphone

Fotos OPERATIVO. La maniobra fue desbaratada en la peatonal. El remisero cayó en su vehículo, en calle Jujuy. El martes lo esperan el fiscal y un juez.

10/12/2017 -

Efectivos de la Brigada Norte truncaron los sueños de un remisero del Bº Siglo XX, al abortarle una maniobra con la que extersionaba a una pasajera para devolverle un Iphone, previo pago de $ 5.000.

Según la investigación timoneada por el fiscal Sebastián Robles, el domingo pasado Rocío Ferreyra, del Bº San Germés, ascendió al remís del protagonista y olvidó su aparato, valuado en más de 800 dólares.

La joven es empleada de una empresa de telefonía celular y trabaja en una de las peatonales.

El lunes, sorpresivamente desde un sitio de Facebook un hombre sin identidad le anunció que tenía su aparato y deseaba reintegrárselo.

Le advirtió: "Nada es gratis en la vida". Y por ende sugirió que no estaba nada mal una espontánea retribución de $ 5.000.

Rápido, Ferreyra descubrió que el sitio de Facebook era trucho.

Desde allí el anónimo intentó persuadirla para orquestar un encuentro.

"Nada de terceros o policías", ordenó luego.

Para entonces, fiscal y policías coordinaron con Ferreyra la transacción.

Ésta se concretó ayer. El personaje pagó unos pesos a un adolescente, vestido con camiseta de Argentina, y lo envió con el paquete.

Cuando el jovencito ingresó al comercio y preguntó por Ferreyra, al instante le cayeron encima cuatro policías de civil.

"Me dio $50 de propina un remisero. Me dijo que la chica me daría dinero y que se lo lleve", señaló urgente el desconocido.

Segundos después, éste volvió al remís. La sonrisa del conductor se esfumó al instante cuando lo rodearon los policías que lo aprehendieron y alojaron luego en la Seccional 1ª.